国家发改委：这三类“问题”特色小镇要被淘汰

近年来，各地在特色小镇建设中涌现出一批产业特而强、功能聚而合、形态小而美、机制新而活的精品特色小镇，但也出现了一些错用特色小镇概念甚至触碰耕地或生态红线的行为。国家发展改革委会今天就公布了三类被淘汰整改的“问题小镇”。

一类被淘汰的属于“虚假特色小镇”。一些项目错用套用特色小镇概念进行宣传，如海口市“太禾小镇”实际是房地产小区项目，衡阳市“金甲梨园小镇”实际是农业综合体项目，现已更名。一些行政建制镇错误命名为“特色小镇”，如宽城县化皮溜子镇、阜蒙县十家子镇、萝北县名山镇、蒙阴县岱崮镇、平昌县驷马镇等两批403个“全国特色小镇”，已整体更名为全国特色小城镇。

第二类被淘汰的是“虚拟特色小镇”。一些“特色小镇”长期停留在纸面上，投资运营主体缺失，未开展项目审批核准备案和规划、用地、环评等前期工作，未落地开工建设。如淮南市“剪纸小镇”、宝鸡市“功夫小镇”、临泽县“戈壁农业小镇”停留在概念阶段，现已清理。

还有一类被淘汰的是触碰了红线的特色小镇。个别特色小镇破坏生态环境和山水田园，如广南县八宝壮乡小镇触碰生态保护红线，现已淘汰出创建名单，并退回省级财政部门此前补助的1000万元启动资金。个别特色小镇违法违规用地，如万年县贵澳农旅数据小镇违规占用农用地，现已整改并除名。(总台央视记者 丁雅妮)

(责编：李都也(实习生)、李栋)