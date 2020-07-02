麻辣财经：海南自贸港，一大拨税收优惠来了！

这两天，海南自贸港建设有大动作，一大拨税收优惠扑面而来！

6月29日，财政部、海关总署、税务总局发布公告，自2020年7月1日起，调整海南离岛旅客免税购物政策，提高离岛旅客每年每人免税购物额度，扩大免税商品种类。

6月30日，财政部、税务总局发布了两个通知，都是海南自贸港的税收优惠政策。

一个是为支持海南自由贸易港建设，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税；

另一个是对在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征。

这两项税收优惠政策的执行期限，是2020年1月1日至2024年12月31日，一定就是4年。

两天出台3项税收优惠政策，涉及面广力度大，无论是去海南办企业、入职工作还是旅游消费，只要符合相关规定，都可以享受政策红利。也就是说，这些税收优惠的“红包”，企业、个人和消费者都可以抢，先到先得哈！

每年每人离岛免税购物额度，从3万元提高至10万元

离岛免税政策，是指对乘飞机、火车、轮船离岛（不包括离境）旅客，实行限值、限量、限品种免进口税购物的税收优惠政策。离岛免税政策免税税种为关税、进口环节增值税和消费税。

比如，来海南旅游的旅客，想买包包、化妆品之类的进口商品，在游览逛悠过程中可以到离岛免税店内或经批准的网上销售窗口上，挑选好商品付款，然后在机场、火车站、港口码头指定区域提货，并一次性随身携带离岛。到过海南“买买买”的旅客都有体验，真的是很方便。

海南离岛免税政策，自2011年4月开始试行，到现在已经有好几年了。离岛旅客免税购物政策实施以来，总体运行情况良好，促进了海南国际旅游岛建设，带动了海南旅游消费及相关产业发展。据海关统计，截至2019年底，累计购物1631万人次，免税销售额538亿元。

这几年，海南离岛免税政策也经过了多次调整，免税额度和免税商品不断增加。

2011年政策刚试行时，离岛旅客每人每次免税购物额度为人民币5000元，免税商品限定为18类商品；2015年，免税商品品种扩大至38种，并对免税商品中的香水、化妆品、手表、服装服饰等10个类别热销商品放宽限购数量； 2018年，将全年免税购物额度提高到3万元，不限购买次数。

而这次离岛免税政策调整力度更大，主要调整包括：离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次；扩大免税商品种类，品种由38种增至45种；取消单件商品8000元免税限额规定等。

“政策调整后，将大幅改善消费者购物体验，释放政策红利，提升群众获得感，促进海南国际旅游消费中心建设，增强各界对海南自贸港建设的信心。”财政部关税司有关负责人表示。

看了这个消息，很多人有点按捺不住了，现在就想去海南“买买买”！新政策7月1日起实施，今天过去还真赶趟！麻辣姐友情提示，目前海南离岛免税店，包括海口美兰机场免税店、海口日月广场免税店、琼海博鳌免税店、三亚海棠湾免税店。您可以根据自己的行程，来确定去哪个免税店更方便。

现在去海南，别老想着看游览购物，海南自贸港建设，让海南成为投资创业的热土，咱来都来了，不妨多留心好好寻觅一下商机。

如果您看准了商机，打算来海南开办企业，那么这个政策请收好：国家对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业，企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

所谓实质性运营，是指企业的实际管理机构设在海南自由贸易港，并对企业生产经营、人员、账务、财产等实施实质性全面管理和控制。对不符合实质性运营的企业，不得享受优惠。这项政策从今年1月1日起执行，现在开始行动肯定赶趟。

如果您是高端人才，或是海南自贸港急需的人才，那“请到天涯海角来”！这里不仅春常在，关键是个税缴得还少。国家对在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征。您来海南工作，由于个税缴得少了，就算拿在其他地方一样的薪水，实际收入也会增加。在美丽的海岛工作，环境好收入高，这个诱惑力是不是很大？

这项政策也是今年1月1日起执行，真要有合适的机会，您不妨“下海”去试试。

大幅放宽市场准入，投资贸易人才流动更加便利

6月1日，党中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，提出了明确建设目标：到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；到2035年，成为我国开放型经济新高地；到本世纪中叶，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

国家发展改革委副主任林念修介绍，《总体方案》的主要内容可以概括为“6+1+4”：

“6”，即贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动；

“1”，即构建现代产业体系。特别强调要突出海南的优势和特色，大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，进一步夯实实体经济的基础，增强经济创新力和竞争力；

“4”，即加强税收、社会治理、法治、风险防控等四个方面的制度建设。

海南自贸港，投资有多自由、多便利?海南省委副书记、省长沈晓明介绍，海南自由贸易港实行“非禁即入”，除非有强制性的标准和法律的禁止，原则上政府取消许可和审批，对企业实行备案制、承诺制，承诺符合条件就可以开展业务。对于外商投资实行准入前国民待遇加自贸港专用的负面清单管理制度。

根据《总体方案》，全岛封关后，除了极少数产品外，其他都没有进口关税。据介绍，在全岛封关之前，海南设定了四类物品，通过清单管理免关税。一是生产资料，二是原辅料，三是交通工具，四是岛内居民的消费品。

沈晓明算了一笔账，在海南进口游艇、娱乐设备分别约可免征38%、20%的进口税，生物制药企业采购研发设备可节省资金1/3。洋浦保税港区等特殊区域将率先实行原产地规则，即如果生产用的原材料有进口物件，但在海南自由贸易港加工增值超过30%，生产出来的产品进入中国内地市场不需要再交关税。

服务业开放力度加大。大幅减少市场准入限制，在旅游、现代服务业和高新技术三大产业，特别是种业、航运、电信、商务服务、金融、医疗、教育、文化、体育等重点领域，加大服务业的开放力度。比如，《总体方案》首次提到有序开放基础电信；支持境外证券、期货、基金经营机构设立独资或者合资的金融机构；允许境外理工农医类的世界高校或者是职业院校在海南能够独立办学。

林念修表示，在海南建设自由贸易港，既要学习借鉴国际上知名的自由贸易港的先进经验，对接国际高标准的经贸规则，探索具有国际竞争力的开放制度体系。同时，更要充分发挥海南自然资源丰富、地理位置独特以及背靠超大规模国内市场和腹地经济的优势，重点突出贸易和投资自由便利，聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，加快培育具有海南特色的合作竞争新优势，为全球自由贸易港发展注入新的活力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)