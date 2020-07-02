梵蜜琳冠名热门综艺爆火背后：产品成分存疑口碑折戟

中国网财经7月1日讯(记者陈琼 贾玉静)随着《乘风破浪的姐姐》热播，节目独家冠名商——“梵蜜琳”同步进入大众的视野。节目中，梵蜜琳的痕迹不仅遍布口播、采访、贴片花字和小角标，还以“姐姐们”唇印打卡、生活场景植入等方式向观众“种草”其产品。

“我每天都用梵蜜琳的贵妇膏，里面含有胶原蛋白，收得非常紧致。”面对沈梦辰的赞美，金莎在节目中分享起自己的护肤秘诀。然而，与其宣传“乘风破浪就要赢，姐姐都涂梵蜜琳”效果不同的是，普通人试用完梵蜜琳，却得出了另一种可能。

近日，有消费者在黑猫投诉平台发文称，自己在某社交电商平台买了一套梵蜜琳的护肤品，用后感觉皮肤不适，由于涂抹后出现辣辣的过敏现象，该消费者希望商家同意自己的退货申请。不过，此投诉被上述平台以“订单时间较久且一直未提供过敏相关照片及相关诊疗证明”为由拒绝。

中国网财经记者梳理发现，在梵蜜琳的消费者中，因使用其产品导致皮肤过敏的不在少数，现象多为发痒泛红、长斑起痘等。那么梵蜜琳究竟是一家怎样的公司？其产品又是如何生产销售的呢？

依靠代工模式 定价超一线品牌

官网介绍显示，梵蜜琳全称广东梵蜜琳生物科技有限公司，2015年5月创立于中国香港，作为高端轻奢护肤化妆品品牌，梵蜜琳自称集研发、生产、策划、销售于一体，总部位于羊城广州。

中国网财经记者通过天眼查搜索发现，梵蜜琳2015年在深圳注册，注册资本1000万人民币，实缴资本150万人民币，经营范围包括化妆品制造，化妆品技术开发，化妆品及卫生用品批发、零售等。2017年，该公司将注册地址由深圳变更至广州；2019年，公司股东由原来的詹晓健等四人变更为广东广妆控股集团有限公司等五家公司。由此可见，梵蜜琳并非创立于香港，且无港资背景。

随后，记者在国家药品监督管理局化妆品生产许可信息管理系统服务平台查询广东梵蜜琳生物科技有限公司，结果显示未检索到相关数据。根据国产非特殊用途/特殊用途化妆品备案查询信息显示，梵蜜琳旗下产品由广东芭薇生物科技股份有限公司、广州一一生物技术有限公司、湖南弘锴生物科技有限公司等多家公司受托生产，这意味着梵蜜琳产品均由代工厂生产。

“我们的产品原料来自全球各地。在国内只是做一个外包装。目前国内产地为广东和湖南，就跟国内所售法国欧莱雅产地为苏州是一个概念。”天猫梵蜜琳旗舰店客服表示，产品是随机发货，收货才可以看到每瓶产品的生产厂家，不购物则无法告知。

虽然是代工生产，梵蜜琳品牌却定位“奢华、高端、精致”，产品价格甚至比肩全球高端奢华护肤品牌LAMER。在天猫梵蜜琳旗舰店中，售价最高的为“梵蜜琳凝集修护系列全家福保湿护肤套装”，产品正装价格5340元，与天猫Lamer官方旗舰店中售价最高的“鎏金焕颜修护精华露”5500元相差无几。

值得一提的是，与大部分化妆品品牌赠送小样不同，梵蜜琳将小样作为入门装产品单独出售，20ml修护乳液130元、8g明星同款贵妇膏290元、5ml修护精华液320元……由于定价较高且在小红书、抖音等社交平台推送的广告中未注明规格，大量消费者收货后因规格过小引发不满。

核心成分存疑 流量骤增口碑折戟

谈及梵蜜琳的定价依据，天猫梵蜜琳旗舰店负责人表示， 主要是贵在成分和功效。“一分钱一分货，价格和效果都是成正比的。”

以其明星产品神仙贵妇膏为例，宣传中强调该产品含有4大核心奢华成分，分别为人参精华、水解珍珠、水解胎盘(羊)提取物和玫瑰花油。据百度百科上被国家药监局审核过的词条“胎盘素”介绍，来自动物的胎盘素又被称为羊胎素。“胎盘素可以美容甚至延寿，这早就已经被证实是个骗局。”为了防止利益既得者继续玩弄“胎盘素概念”，这个词条甚至被锁定，禁止他人编辑。

除了产品本身，梵蜜琳的销售渠道及营销方式也值得玩味。据悉，梵蜜琳自2015年创立以来，销售渠道一直以微商为主，2017年起陆续入驻电商平台，直到2019年才在广州白云万达广场开启首家专柜，也是目前唯一一家线下实体。梵蜜琳总部招商客服透露，目前该品牌营业额80%来自微商。

“微商营销一方面需要打造‘网红’品牌，另一方面也需要保证产品的利润空间。”业内人士告诉中国网财经记者，只有这样品牌才能赚回营销广告的本钱，同时保证各个链条上的“分发者”，不管是中间渠道的经销商，还是终端的微商，都有足够的利润空间。

据媒体报道，为了拿到《乘风破浪的姐姐》独家冠名权，梵蜜琳出资4000万元。此外，梵蜜琳还曾赞助过《声临其境》、《妻子的浪漫旅行》、《歌手·当打之年》、《向往的生活4》等多个热门综艺节目，并先后邀请黄圣依、张馨予、伊能静等知名演员为其代言。

大量广告投放以及明星加持为梵蜜琳带来了不少流量。数据显示，在《乘风破浪的姐姐》首播的第二天，梵蜜琳的搜索指数已超过7000，达到近半年来的巅峰，相反，其口碑评价却并不乐观。截至6月30日，开业三年半的天猫梵蜜琳旗舰店显示，该店综合体验为四颗星，其中服务态度一项被标记低于同行。

针对梵蜜琳定位与口碑不符一事，经济学家宋清辉曾对媒体表示，产品定价高却缺失了相关售后服务，会使得消费者对其品牌信任度下降，如果一旦产品质量出现问题，消费者很难为其长期买单。

(责编：李都也(实习生)、李栋)