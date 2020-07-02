浙江文具抽查不合格率28.74% 派克笔、晨光文具两款产品上榜

据浙江省市场监督管理局网站消息，近日，浙江省市场监督管理局发布关于2019年流通领域床上用品等18种产品质量监督抽查情况的通报。通报显示，经抽查，杭州、宁波、湖州、舟山4个地区31家实体店的167批次学生文具产品，其中48批次产品不合格，不合格发现率为28.74%。不合格项目涉及标志、标识和使用说明、游离甲醛限量、笔的上帽安全、书写性能。

其中，由上海派克笔有限公司生产、杭州东升服装小商品市场曾霁文具用品商行销售的笔帽式中性笔抽查不合格。该中性笔规格型号为X1-03，生产日期/批号为2019年1月24日，不合格项目为标识和使用说明；由上海晨光科力普办公用品有限公司生产、浙江湖州市新华书店有限公司观凤大楼门市部销售的三菱笔抽查不合格。该三菱笔规格型号为UM-151，不合格项目为表示和使用说明。

中国网财经查询发现，上海派克笔有限公司为世界500强企业美国纽威尔集团(Newell Rubbermaid)的全资子公司，上海晨光科力普办公用品有限公司第一大股东为上市公司上海晨光文具股份有限公司(晨光文具，603899.SH)。

(责编：李都也(实习生)、李栋)