交通运输部：遇有强降雨等极端性天气应及时停工停产停运

人民网北京7月2日电 （记者乔雪峰） 7月1日，交通运输部印发《关于深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神进一步强化防汛救灾工作的通知》(简称《通知》)，要求各部门、各单位增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，统筹做好常态化疫情防控和防汛救灾交通运输工作，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

防汛防台风工作是当前最重要的工作。《通知》强调，各部门、各单位要严格落实责任制，按照“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾原则，加强监测预报预警，及时排查风险隐患，补短板、堵漏洞，织密防范措施，科学开展处置。要把困难和问题考虑得更细致，把措施准备得更充分，千方百计做好防洪、防汛、防台风、防地质灾害侵袭的各项工作。

《通知》要求，要严格落实部防汛防台风工作部署，进一步细化实化工作措施。要切实加强预案制度准备、物资装备准备、人员队伍准备、演习演练准备、检查排查准备，将防汛预案梳理规范一遍、防汛物资清点补充一遍、防汛装备维护保养一遍、防汛队伍调动演练一遍、风险隐患检查排查一遍，做到全覆盖、无死角、无盲区。要坚持预防为主，加强监测预报预警和安全监管。要坚持以防为主、避险为要，遇有强降雨等极端性天气，应及时停工停产停运，及时转移涉险人员，最大限度减少人民群众生命和财产损失。

在抓好汛期交通运输安全生产工作方面，《通知》要求，各单位要结合本地防汛防台风工作形势和交通运输行业特点，紧盯重点领域和薄弱环节，加大公路、桥梁、隧道隐患排查治理力度，强化三峡船闸通航运行管理，强化“两客一危”重点营运车辆的安全监管，加强新能源公交车汛期安全运行管理，加强在建工程安全监管，加强水上交通安全监管，严格执行恶劣气象条件下客船禁限航规定。同时，要加强应急值守，强化应急调度意识，统筹协调应急资源，充分发挥专业优势，高效做好抢险救援工作。

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