两部门：阶段性降低部分港口收费政策延续至今年年底

人民网北京7月2日电 （记者乔雪峰） 近日，交通运输部会同国家发展改革委印发《关于延续阶段性降低港口收费标准有关事项的通知》，将今年3月出台的阶段性降低部分港口收费政策延续至今年12月31日，内容涵盖对实行政府定价的货物港务费、港口设施保安费两项港口经营服务性收费降低20%标准。

“此举有利于推进物流业、产业链复工复产达产，为货主企业纾困减负。”交通运输部相关负责人表示，今年3月至6月，这两项港口经营服务性收费已降费3.8亿元，下半年将再降费5.8亿元，全年港口企业预计为货主企业累计降费9.6亿元。

该负责人表示，新冠肺炎疫情发生以来，交通运输部积极引导大型港口企业、航运企业主动减免港口作业包干费、库场使用费和租箱费等自主定价收费，已为中小企业减负约10亿元，推动了上下游企业抱团取暖、共同应对疫情影响，为更好服务稳外贸发挥积极作用。

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