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陪读两年半 “狼爸”的大生意

2020年07月02日09:19  来源：中国网
 
原标题：陪读两年半，“狼爸”的大生意｜作业帮2020高考故事

　　编者按

　　2020年的高考，注定不同寻常。无论是考试时间，还是备考的方式，都发生了深刻的改变。这是一段难忘的回忆，有关理想与现实，勇气和坚持，每一位考生、家长、老师，都有各自的表达。这是一组平凡的故事，但它映射着每个人心中的那份美好，以及在困境面前守望相助永不言弃的精神。

　　2020年高考故事，“帮”你记录，为你加油！

　　

　　陪读这两年半，我觉得我是在做一单大生意。

　　高考是人生的一大转折点，高考考得好坏，在一定程度上决定了之后平台的高低。高低不同，以后人生的舞台也不一样。在这个时间段，我们家长也要全力以赴，和孩子一起努力。

　　儿子刚上高中那会儿，我和我媳妇都在北京做生意，当时请我大姐帮忙带他。大姐照顾孩子的生活完全没问题，但在学习上帮不了他。儿子进高中时，成绩在全校排名是第118名，第一学期结束时排名下降到168名。

　　高一的时候他在晚自习上看小说，被班主任点名。老师找家长，我们被喊到老师办公室。这件事之后，我就觉得不能继续这样下去，我和孩子妈妈至少得有一个人回来管孩子学习。我们俩商量是我回还是她回，后来决定我回，因为我比较能镇得住他。

　　因为学校离家有点远，我们在学校旁边租了一套房。家里还有一个小女儿，现在正读小学二年级。这两年多以来，大部分时间，我都是家里和学校旁的出租屋两边跑。白天在儿子学校这边，晚上等大的吃完晚饭到学校去了，我再开车回家带小的。

　　我跟儿子说，这两年半时间，我来陪你读高中，我也是在做一场大生意。你考得好，我就赚了；你考得不好，我就当赔了。

　　很多家长觉得自己努力奋斗赚钱，让孩子过上更好的生活。但我觉得孩子学习好了，以后有出息了，多少钱他都能挣，如果学习不好，没有出息，家长就算给他一座金山也没用。授之以鱼不如授之以渔，关键要让孩子自己努力。

　　

　　因为学习，我和儿子没少吵，有几次也比较激烈。学校物理老师和我儿子说：“你爸是‘法西斯’”。老师开玩笑的，我不生气，我和他们说我是“狼爸”。我和学校的老师、家长都很熟悉，一周要去几次学校。

　　进入高三，学校每次考试，比如联考、模考、大周练等，我都会去看前50名学生的排名，理论上来说，现在前50名的学生如果很努力学习，成绩应该是相对比较稳定的，但真实情况是，前50名每一次的排名名次变化都比较大，说明绝大部分孩子学习的状态都还不稳定。

　　他们高三整个年级大概400多人，这些孩子里特别自觉、特别努力，能达到家长心理预期的，全校我估计也找不出两三个人，大多数还是要靠老师、家长督促。

　　学校几个高三班的家长，能做到我们班家长这种程度的几乎没有。无论是学校领导还是其他班级的老师都比较佩服我们这个班，我们是全校率先建立家委会的班级。家委会有11名成员，我是会长。只要是班级的事情，无论大小，我们家长都往前冲，学校的一些大型考试，比如周练、联考，我们家长会和老师一起联合监考。

　　这次疫情期间，因为学校停课比较久，我们就联系孩子的班主任，希望能请班上的老师给孩子们上课。我们还召开了一次全班的家长会，征求各位家长的意见。后来，每天晚上老师都会安排上课，而且在疫情期间还安排了三次考试，每个家长自己监考自己的孩子，统一发卷子，统一时间上传答题卡。

　　有时候，我们家长在一起也会交流，有的家长觉得我比较严厉，认为对孩子应该多一点爱，少一点严。但我的理念是严和爱是同等的，不能因为爱而放松了严。有句老话：吃得苦中苦，方为人上人。我管他就是为了让他学习，学习本身就是一件苦差事。

　　

　　我儿子是那种“偷着玩”的孩子，而且你要说他什么，你必须得拿住他的“铁证”，不然他就会和你争，只要一争，我俩的火可能就起来了。

　　疫情期间，学校停课，我们就在家里上网课。他嫌我在房间里碍事，我就出来到客厅里坐着，一上午也不见他从房间出来。我说，你不去上洗手间，别把身体憋坏了，上洗手间，喝喝水，休息休息。等他走之后，我偷偷把他手机后台调出来，发现后台正运行着一个游戏程序。好玩是孩子的天性，孩子的自控力差，这也是正常的，关键一点是你做家长的如何帮助孩子管理好自己。

　　在家那段时间，他每天从早到晚，就是拿着手机上课，不做练习。我多次提醒他，我说：“儿子，你是个理科生，光拿着手机听课，只带了眼睛、耳朵是不行的，你必须得练、得多做题，拿题目、拿试卷练。”他不信，结果4月7号一开学，二模考试成绩一出来，问题就显现了。本来他平时考试都是550、560分的水平，但是这次考试只考了490分，直线下滑。

　　当时成绩一出来，我就着急了。我和儿子吵了起来，很激烈。晚上我睡不着，站在阳台抽烟，也开始反省自己，反复思考有什么做得不对的地方或者做得不到位的地方，我在寻找孩子的问题，同时也在反省我自己的问题。

　　

　　争吵后，儿子那几天状态都不太好，也不理我。我找到了儿子在作业帮直播课的辅导老师。疫情期间，我在作业帮给他报了好几门课，数学、物理、化学、英语我都报了。彭文静老师很认真负责，儿子信任她，我把情况跟文静老师说了，请她帮我给孩子调整一下。后来，文静老师单独找了我的儿子，跟孩子说了很多，也做了很多。从这以后，我感觉孩子的精神状态明显和之前不一样了。

　　后来我又找了儿子学校的各科授课老师，找了正在读研的外甥，还有我自己曾经的班主任，他现在是我们当地一所高中的副校长。我和很多人都沟通了孩子的情况，他们也都给了我很多指导意见。

　　全面出击后，儿子的成绩在三模时开始有了回升。到上个礼拜（6月初），学校进行了一次大周练，这次我儿子考了班上的第2名，学校的第7名，各方面开始有点飘了。

　　那天晚上我跟他聊，把他各方面所有表现都罗列出来，我说现在这么多点，你自己归纳一下，是不是你自己有点飘了？我说：“儿子，你上次出了问题，我们全面出击，把你救活，现在到了这个阶段，你如果再飘，神仙都救不活你了，现在这段时间你就踏踏实实地学，争取再上一个台阶。”

　　我计划是到6月20多号的时候，给孩子调到一个巅峰状态，我也不要求他高考时一定是在巅峰状态，但是努力做到贴近巅峰状态，我觉得就可以了。

　　

　　我是1995年参加的高考，那时条件很艰苦，也没有家长来陪读。学校里只有女生宿舍，男生晚上就住教室。教室白天上课，晚上大家把木质或者竹子做的凉床、被子拿出来，拉一个大通铺，二十几个人睡在一起，白天再把这些东西收起来。

　　我上学时父母对我要求也很严格，但因为离开父母比较早，好多事情都是我自己解决的。我觉得孩子从小就要培养一种独立的习惯。虽然我现在回来陪他读高中，但我一直希望他自己能独立一点，我陪伴他的，可能也就这么一小段时间。

　　儿子有自己的目标学校，第一梯队的目标学校是985的，在我们安徽省分数不低。从高二下学期高三上学期的阶段，我一直想把他往上推，希望他能摸一下这个学校的线。我觉得也不是没有可能的。

　　高考结束之后，要先给儿子一个大大的拥抱。暑假的时候，让他去学车、学吉他，从紧绷的高中学习状态中走出来，去体验更多生活，去掌握更多其他能力。

　　这两年多的时间，作为家长，我问心无愧。把儿子送到大学之后，我也将继续回到属于我的“战场”上拼搏。但这也不是说我的任务就完成了，父母对子女的关心、照顾、教育是一辈子都完不成的。

　　希望儿子能在高考中取得好成绩，有个好的未来。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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