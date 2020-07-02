2020年全国民营企业招聘月活动启动 将提供60余万个岗位

人民网北京7月2日电 （记者林露）人力资源社会保障部、教育部、全国总工会、全国工商联四部门联合开展的“2020年全国民营企业招聘月活动”于7月1日正式启动。此次活动为期一个月，以“‘职’在民企，‘就’有未来”为主题，为各类用人单位招聘和求职人员求职提供集中服务。

活动期间，人力资源社会保障部将在中国公共招聘网开设网络招聘主会场，设立重点群体招聘专区、社会机构行业专场、地方特色专场等，预计11000多家企业参与，共提供岗位超过60万个。第一期行业专场将推出六个主题，有5200多家企业提供近20万个岗位。其中，知名企业专场由工商联全联人才在线承办，共有29家企业参与，提供岗位1700多个；民企急聘专场由猎聘承办，4000多家企业参与，提供岗位15万余个；民营企业专场由中智承办，402家企业参与，提供岗位1200多个；互联网专场由智联承办，666家企业参与，提供岗位4万余个。同时，还将推出滴滴出行、美团骑手招募等专场。

用人单位和求职人员可通过中国公共招聘网（www.job.mohrss.gov.cn）进入主会场页面，查询相关信息。

(责编：林露、李昉)