2020年全国民营企业招聘月活动启动 将提供60余万个岗位

人民网北京7月2日电 （记者林露）人力资源社会保障部、教育部、全国总工会、全国工商联四部门联合开展的“2020年全国民营企业招聘月活动”于7月1日正式启动。此次活动为期一个月，以“‘职’在民企，‘就’有未来”为主题，为各类用人单位招聘和求职人员求职提供集中服务。
活动期间，人力资源社会保障部将在中国公共招聘网开设网络招聘主会场，设立重点群体招聘专区、社会机构行业专场、地方特色专场等，预计11000多家企业参与，共提供岗位超过60万个。第一期行业专场将推出六个主题，有5200多家企业提供近20万个岗位。其中，知名企业专场由工商联全联人才在线承办，共有29家企业参与，提供岗位1700多个；民企急聘专场由猎聘承办，4000多家企业参与，提供岗位15万余个；民营企业专场由中智承办，402家企业参与，提供岗位1200多个；互联网专场由智联承办，666家企业参与，提供岗位4万余个。同时，还将推出滴滴出行、美团骑手招募等专场。
用人单位和求职人员可通过中国公共招聘网（www.job.mohrss.gov.cn）进入主会场页面，查询相关信息。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】