人社部：电子社保卡签发突破2亿 群众手机办事更便捷

人民网北京7月2日电 （记者林露）记者从人社部获悉，截至今年6月29日，电子社保卡签发突破2亿张。目前，实体社保卡持卡人数已经达到13.15亿人，覆盖93.9%人口，每7位持卡人中已有1人同时申领了电子社保卡，可以更好地用手机办事。
社保卡已发行20年，为群众提供了身份凭证、就医结算、缴费和领取待遇等各类服务，在此基础上，人力资源社会保障部于2018年4月发放全国第一张标准的电子社保卡，为群众提供手机中的社保卡服务。经过两年的发展，电子社保卡已在全部地市开通，接入363个手机APP、小程序。群众可以通过这些渠道申领使用电子社保卡，扫码亮证、移动支付、查询社保、办理转移、待遇认证、查询证书……38项全国“一网通办”的人社服务一站直达。各地人社部门还在电子社保卡中加载了具有本地特色的属地服务。群众可以自由选用实体卡或电子卡，持卡办事、扫码办事、线上办事，更方便地享受各类人社线上服务。
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