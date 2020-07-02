前5月出口退免税6324亿元 税收政策促稳外贸发展基本盘

人民网北京7月2日电 （记者车柯蒙）随着一系列稳外贸政策措施落地见效，各地外贸行业逐步回暖。记者从国家税务总局了解到，今年1至5月，全国累计为企业办理出口退免税6324亿元。全国税务系统聚焦“六稳”“六保”，用税收政策落实稳外贸发展，用出口退税速度保市场主体，有力保障了出口企业盘活资金、稳产稳销、逆风拓市。

“提率”政策 注入发展“新活水”

3月17日，国家税务总局会同财政部联合制发《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。各地税务部门对照产品清单逐一摸排，定向推送，第一时间将新政“活水”送到企业，缓解企业资金压力，促进外贸稳定发展。

“这次国家提高部分产品出口退税率，我们公司生产的铸铁盖板、篦子两种产品受益，退税率从10%提至13%，今年预计增加约300万元的出口退税额，对于公司来说帮助很大。”邯郸市虹光铸造有限公司总经理赵利强说，受全球疫情影响，外商客户停工停产，提高出口退税率政策的出台对企业来说很及时、很暖心。

受惠于“提率”政策，云南瑞丽市华远进出口有限公司收到了3笔退税款。“出口退税率的提高对我们出口企业来说是一大利好政策。其中，1084项产品出口退税率提高至13%后，我们生产的生物制剂等多项产品受益，目前已经收到退税款241.84万元，极大地帮助我们渡过难关。”谈及出口退税新政，该公司的财务负责人表示。

据了解，该公司主要经营矿产品、化工产品的出口业务，由于疫情，货物出口、国外订单等方面都受到了较大影响，今年2-4月销售收入较去年同期下降了52%，面临较大资金压力，“加量”的出口退税款解了企业的燃眉之急。

中央财经大学教授樊勇表示，出口退税政策对鼓励出口、促进国民经济发展具有重要推动作用。出口退税率的提高，有利于降低企业经营成本，提升出口产品国际竞争力，在疫情全球蔓延、外贸市场低迷背景下，有力提振了外贸企业信心，是助力外贸企业渡难关的关键之举。

无纸化申报 架起退税“高速路”

对外贸企业而言，稳定的资金流尤为重要。为了加快退税速度，税务部门积极推行无纸化退税申报，将全国正常出口退税的平均办理时间再提速20%。截至5月底无纸化退税申报企业户数已占全部申报企业户数的93%，退税额占全部退税额的96%。

东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司是TDK集团（东京电气化学工业株式会社）在珠海的研发生产中心，占据全球总市场份额50%以上的全球压敏电阻业务来自这里。受疫情影响，人力、运输成本上涨，大大增加企业的资金压力。

在获悉情况后，珠海市税务部门迅速安排专人对接，辅导企业无纸化申报，加快出口退税审核。“当天申报，当天审核完，第二天就到账，1100多万元的退税款保障了企业资金流转，让我们对稳产稳销更有信心！”该公司财务负责人覃东莉为税务部门的高效退税点赞。

资金的快速到账，得益于无纸化退税申报的全覆盖。在山东，受疫情影响，烟台莱州三力汽车配件有限公司面临资金周转困境。了解到企业困难后，当地税务部门加速审核办理，460余万元出口退税款当日退还。“本以为疫情期间退税速度放慢，结果从申报到收到退税款仅一天内办结，这笔钱真的是‘及时雨’。”该公司法人代表杨丽燕说。

“一日退”的高效率并非个例，安徽六安索伊电器制造有限公司同样是退税提速的受益者。“我们提交申报后，从税务部门审批完成到税款退库，217万元的退税款竟然只用了半天。”该企业财务负责人施军称赞道。据悉，当地税务部门会同人行国库、银行，建立“税库银联动”机制，优化退税审核流程，实现“随到随审”“即到即办”。

“非接触式”办理 增添便捷“税能量”

出口退税利好的释放，离不开扎实细致的服务。税务部门在推行出口退税无纸化申报的基础上，大力实施出口退税全程“非接触式”办理，自2月10日推行以来已有近29万户企业通过“非接触式”方式申报办理退税4324亿元，切实降低办税成本，优化营商环境。

在外贸大省广东，出口退税的力度和速度正让众多企业感到温暖。“受疫情影响，在公司出口受阻、资金吃紧的情况下，税务人员通过电话提供了办理提醒，辅导我们全程网上办，121万元退税款的到账，减轻了资金压力，维持了公司运转。”这一点，业务高度依赖出口的广东德纳斯金属制品有限公司财务人员陈翠丽感受尤为深刻。

“足不出户、网报网退”的退税也让福建企业获得感满满。福建省税务部门根据企业情况，量身定制出口退税“云套餐”，通过微信、视频等开展政策解答，采用大数据分析、电话约谈等进行退税审核和评估。“出口退税‘云套餐’全程不用跑，不仅贴心，更让我们省心。疫情期间，一共收到970万元退税款，为我们扩大出口提供了新动能。”福建省华商国际贸易有限公司财务负责人王毅表示。

在疫情期间，出口退税的云端“容缺办理”是税务部门推行“非接触式”办税举措之一。“我们首次办理出口退税申报时，正发愁纸质资料怎么提交，就接到了税务部门的电话告知可以容缺办理，先退税后补资料，这份信任让我们很暖心。”收到91万元的退税短信，浙江森雅进出口有限公司财务负责人余会芳松了一口气。

据了解，为确保企业正常退税，税务部门对新办出口企业首次退（免）税申报等风险可控的出口业务，在限额范围内先行办理退（免）税，待疫情结束后再补办实地核查手续，最大限度推行“非接触式”服务。

为优化出口退税服务，各地税务部门多措并举在提升质效上“下功夫”。石家庄市税务部门制作《疫情防控出口退税政策培训》《单一窗口操作》等网络课程，帮助了解退税政策；宁波市税务部门推出全程网上填报“非接触”、纸质证明资料“延后补”、收汇相关事项“延期报”等组合服务，护航外贸企业稳定发展。

国家税务总局相关负责人表示，下一步税务部门将继续落实落细各项出口退税政策和惠企暖企措施，为外贸企业提供更加优质高效的纳税服务，帮助外贸企业突出重围、行稳致远，助推外贸经济稳定高质量发展。

(责编：车柯蒙、孙阳)