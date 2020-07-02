以新“纵合横通强党建”机制体系为抓手 提升税务系统党建工作质量

人民网北京7月2日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局党委专门印发《关于进一步加强税务系统党建工作 完善新“纵合横通强党建”机制体系的意见》，从进一步压实主体责任、加强条块协同、加强内部协同配合、抓实“下抓两级、抓深一层”工作机制、加强组织保障5个方面，对推动税务系统党建工作高质量发展提出明确要求。

压实主体责任 凝聚条块合力

“没有高质量党的建设，就没有高质量的税收现代化。新税务要展现新作为、树立新形象，关键是党的建设要开创新局面。”税务总局党委书记、局长王军多次强调。

针对税务系统点多、线长、面广的实际特点,税务总局党委紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”，研究制定各级税务局党委主体责任清单以及党委工作部门、纪检机构、机关党委、党支部、党小组等主体责任清单，推动各责任主体自觉守责、负责、尽责。上海市税务局党委积极探索“党委主体责任、纪检监督责任、党委书记第一责任、班子成员‘一岗双责’”的四责协同、合力运行的责任落实体系;四川省税务局党委聚焦政治引领、思想引领、组织引领、作风引领4个维度，着力推进党建和业务联动评价试点，促进了党建和业务深度融合；湖南省税务局党委建立抓基层党建述职评议考核“五评”机制，对市(州)局党委书记抓基层党建述职评议报告进行会审、提出修改意见,有效防止述职报告虚、空、飘。

税务总局党委从强化责任落实、加强党建工作统筹、主动融入地方党建活动、开展常态化走访汇报、实现考评结果互通等8个方面，对各级税务局党委加强条块协同、凝聚党建合力作出规范。

各地税务局党委紧密结合实际,坚持问题导向、目标导向，积极探索运用新理念、新思路、新举措，不断提升党的建设质量。青岛市税务局党委与青岛市委组织部联合印发《党建双重管理工作指引》，探索出条线管理与属地管理深度融合的青岛模式，有效避免了可能出现的管理盲区和职责交叉、多头部署等问题，收到了“责任共担、优势叠加”的成效。

黑龙江省税务局党委与省委组织部、省直机关工委联合印发文件，进一步明确了条块责任边界，建立了常态化的沟通协调机制。湖北省税务局党委与湖北省纪委监委联合印发《加强纪检监察机关与税务部门日常工作联系的暂行办法》,构建线索互交、审查互助、监督互动、信息互通、资源互用、能力互促等“六互”新机制,促进双方协作责任明、力量合、效率高。

“在新‘纵合横通强党建’机制下，纪检监察机关与税务部门的联系与合作更加密切，条块共管的合力不断加强，有力推动了税务系统全面从严治党向纵深推进”。浙江省纪委副书记、省监委副主任胡志权说。

有效传导压力 打通责任链条

上面千条线，下面一根针。落实全面从严治党根在基层、难在基层。税务总局党委着力抓实“下抓两级、抓深一层”工作机制，深化拓展“总局主抓省局、延伸抓市局，省局主抓市局、延伸抓县局，市局主抓县局、延伸抓分局”的有效举措，注重示范带动、工作互动、指导推动，持续推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，着力打通责任落实“最后一公里”。

疫情就是命令，防控就是责任。在湖北，武汉市武昌区税务局聚焦税务总局党委优惠政策落实要给力、非接触式办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力要求，一方面，组织全局29个党支部354名党员，承担5个隔离点的服务保障和12个社区的下沉值守任务；另一方面，采取下户问需、“百名干部联系百户企业”“银税互动”等方式，倾情倾力帮助企业渡过难关，被武昌区委、区政府称为助力复工复产的排头兵。

在江苏，徐州市税务局推行“一局一品”党建品牌创建，鼓励各基层党组织立足单位和地方特色，上下联动、互联互促，相继涌现出“家园文化”“汉风税韵”“薇服务”“爱心妈妈”等党建文化品牌。

在陕西，渭南市税务局坚持“党建带群建、群建促党建”，充分发挥党员、青年干部在急难险重任务中的“打擂攻坚”作用，税务部门青年先锋队与渭南市青年企业家联合会建立了税企合作长效机制，采取《疫情防控税费优惠明白卡》、“季度税收政策宣讲答疑现场交流会”、“一对一税务小灵通”、“税收政策速递”等一系列“硬核”措施为企业纾困解难，深受企业认同。

在宁波，保税区税务局打造“1+N”党建共同体，与属地党委政府及有关部门深化党建合作，与企业、乡村、学校开展党建共建共促，切实盘活各类党建资源，激发党建工作动能，强化党建引领作用。

“这套机制体系，为双重管理或垂直领导管理部门加强党建工作提供了非常值得借鉴的解决方案”。谈起税务系统党建机制，天津市委市直机关工委常务副书记马桂平深有感触。

强化制度执行 促进落地见效

制度机制的生命力在于落实。税务总局党委将“纵合横通强党建”机制体系落实情况作为政治督查、巡视巡察的重要内容，并纳入专项考评，充分发挥绩效管理“抓班子、促落实”作用。抓紧开发建设税务党建云平台，为新“纵合横通强党建”机制体系在全系统落实落地提供技术支持和保障。

安徽省税务局党委在落实新“纵合横通强党建”机制体系方面做到“三个纳入”，即：纳入政治巡察、调研指导、检查考核，纳入各级党委履行全面从严治党主体责任报告，纳入各级党组织书记年度党建述职评议，有效推动了新“纵合横通强党建”机制体系落地生根。

各级税务局党委普遍健全党建工作领导小组，建立各成员单位情况通报、信息共享、成果共用等机制，完善岗责体系，加强协作配合，形成了各司其职、各负其责、合力共抓的良好局面。

中共中央党校教授许正中表示，税务部门构建实施新“纵合横通强党建”机制抓住了党建工作与税收业务的结合点，既发挥了自上而下管理的优势，又与地方紧密联动，有力推动疫情防控和服务经济社会发展，经验值得认真总结。

税务总局党建工作局局长孙玉山表示，税务系统将以构建尽责担当更加有为、条块协同更加有序、责任传导更加有效、内部配合更加有力的“四有”工作格局为目标，持续完善新“纵合横通强党建”机制体系，为高质量推进新时代税收现代化、更好发挥税收在国家治理中的基础性支柱性保障性作用、服务“六稳”“六保”大局提供坚强保证。系统党建工作高质量发展提出明确要求。

(责编：车柯蒙、孙阳)