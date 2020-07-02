中国人工智能技术走进迪拜世博会

人民网北京7月2日电 据新华社客户端消息，7月2日，中国光大集团旗下特斯联正式成为2020年迪拜世博会官方首席合作伙伴。

据悉，特斯联将为2020年迪拜世博会提供超过150台智能机器人，并将和大会吉祥物机器人Opti一起与各国游客展开互动，通过多模态交互、5G、AI建图和物体探测等技术，为展会提供访客迎接、游客互动、信息问讯、安保巡逻、饮食配送等服务。

同时，特斯联首个海外总部及研发中心将落户2020年迪拜世博会后世博特区，助力后世博特区基础设施等多维度的智能化改造，打造创新的生态系统。

多款特斯联智能机器人将为2020年迪拜世博会提供服务。

特斯联是光大集团“三大一新”战略中新科技板块代表企业，也是光大控股在新经济领域发展的核心战略平台。扎根于中国庞大的用户基础和丰富的应用场景，特斯联在智慧社区、智慧园区、公共事业、电力能源、零售文博等场景部署了8000余个案例，获得专利总数914项，积累了自主的技术创新实力和丰富的场景服务经验。最为重要的是，特斯联率先打造出AIoT3.0产品——AI CITY，已经成为标准化、可持续、可复制的全新一代城市级解决方案，推动全球智慧城市发展进入新阶段。

2020年迪拜世博会是首次在中东地区举办的世博会。由于全球疫情的影响，迪拜世博会开幕时间推迟一年，将于2021年10月1日至2022年3月31日召开。

(责编：李都也(实习生)、李栋)