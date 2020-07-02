中国人工智能技术走进迪拜世博会

人民网北京7月2日电 据新华社客户端消息，7月2日，中国光大集团旗下特斯联正式成为2020年迪拜世博会官方首席合作伙伴。
据悉，特斯联将为2020年迪拜世博会提供超过150台智能机器人，并将和大会吉祥物机器人Opti一起与各国游客展开互动，通过多模态交互、5G、AI建图和物体探测等技术，为展会提供访客迎接、游客互动、信息问讯、安保巡逻、饮食配送等服务。
同时，特斯联首个海外总部及研发中心将落户2020年迪拜世博会后世博特区，助力后世博特区基础设施等多维度的智能化改造，打造创新的生态系统。
多款特斯联智能机器人将为2020年迪拜世博会提供服务。
特斯联是光大集团“三大一新”战略中新科技板块代表企业，也是光大控股在新经济领域发展的核心战略平台。扎根于中国庞大的用户基础和丰富的应用场景，特斯联在智慧社区、智慧园区、公共事业、电力能源、零售文博等场景部署了8000余个案例，获得专利总数914项，积累了自主的技术创新实力和丰富的场景服务经验。最为重要的是，特斯联率先打造出AIoT3.0产品——AI CITY，已经成为标准化、可持续、可复制的全新一代城市级解决方案，推动全球智慧城市发展进入新阶段。
2020年迪拜世博会是首次在中东地区举办的世博会。由于全球疫情的影响，迪拜世博会开幕时间推迟一年，将于2021年10月1日至2022年3月31日召开。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】