国家发展改革委下达第二批中央预算内投资10.5亿元支持雄安新区建设

人民网北京7月2日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委下达雄安新区建设专项2020年第二批中央预算内投资10.5亿元，支持雄安新区高质量高标准建设。
据悉，本批项目资金在安排时，一是结合当下新冠肺炎疫情常态化防控要求，优先支持有助于改善雄安新区环境卫生的大件垃圾拆解中心等环卫设施配套项目；二是根据新区建设进展，支持位于启动区内的北京市援建“三校一院”项目的配套道路和给排水工程，以及保障启动区大规模建设的交通运输通道项目；三是按照“先地下、后地上”的原则，支持配套燃气工程项目建设；四是为加快雄安高铁站周边配套设施建设，支持高铁站片区道路和配套停车场项目建设；五是为推进白洋淀生态建设，支持白洋淀码头生态堤配套道路工程。
国家发展改革委表示，下一步，将协调配合有关方面，在做好疫情常态化防控的前提下，加快推动雄安新区重大工程项目建设，及时帮助协调解决项目建设中的困难和问题，持续加大对新区建设的资金和政策支持力度。
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