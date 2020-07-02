两部门：发展壮大船员队伍 促进退役军人就业

人民网北京7月2日电（王紫）近日，交通运输部海事局和退役军人事务部就业创业司在京签署《加强高素质船员培养 促进退役军人就业发展战略合作框架协议》，双方将通过加强合作，鼓励退役军人依法取得船员职业资格，便利其参加航海教育和职业技能培训，共同为发展壮大船员队伍、促进退役军人就业提供必要的支持。
协议明确，双方共同为退役军人参加航海教育及船员职业技能培训提供便利，鼓励和支持退役军人依法取得船员职业资格，鼓励优质船员培训机构以“校企合作、定向培养”方式面向退役军人招生，创新培养模式，确保培训质量，推动航运企业优先录用取得船员职业资格的退役军人，提供必要的政策和制度支持。
根据框架协议，双方将在退役军人就业创业能力提升实验园地评选中，对航海院校及船员职业技能培训机构倾斜，共同做好相关发展促进工作。协议还明确，双方将积极支持符合条件的退役军人加入海事管理和航海保障机构的公务船船员队伍，或从事其他岗位的工作。
交通运输部海事局有关负责人告诉记者，双方将按照协议，积极发挥各自优势资源与力量，进一步拓宽交流合作维度，落实党中央、国务院的决策部署，强化高素质船员培养，促进退役军人就业发展，更好地服务国家战略实施，实现军民融合、资源共享、优势互补、合作共赢。
据悉，2019年，按照中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》和教育部等六部门印发的《高职扩招专项工作实施方案》，交通运输部与教育部、退役军人事务部相关部门进行了良好共同合作，当年已实现航海类院校高职扩招超过2000人，其中退役军人800余人，退役军人也以其过硬的政治素质和优良的工作作风受到了航运企业的欢迎。
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