清华大学、碧桂园联合举办“同上云党课”活动 

7月1日，中国共产党成立 99 周年的日子，清华大学继续教育学院、碧桂园集团党委、国强公益基金会联合举办了“清华大学碧桂园及结对帮扶县‘同上云党课’活动”。同时，碧桂园集团党委、党校还举办了“党课开讲啦”活动，集团党委书记、总裁莫斌结合企业发展，为广大职工党员讲党课。当天，全国近5万人通过视频直播、现场授课等方式同听一堂党课，接受红色教育洗礼。

“回顾历史、总结中共成长和壮大的历史，从理论和实践两方面思考，有很多值得警醒的经验。”“知道我们从何而来，才能知道我们要向哪前进”。清华大学马克思主义学院教授、博士生导师韩冬雪在顺德碧桂园总部讲授题为《中国共产党的百年风雨历程》的党课，带领大家一起回顾了党的光辉奋斗史，讲述了可歌可泣的英雄故事。

“党建是企业发展的‘红色引擎’”。在“党课开讲啦”活动上，碧桂园集团党委书记、党校校长、总裁莫斌讲授主题为《在企业中发挥党员先锋模范作用》的党课，带领党员重温入党誓词，学习党章知识，提出发挥党员先锋模范作用的具体要求，集团300个基层党组织近3万名党员通过“凤厂直播间”在线收看收听云党课。

“如果没有伟大的党，我们国家就很难真的站起来。如果没有国家的强大，就没有碧桂园的今天。”莫斌向集团广大党员提出了心中有党、心中有国、心中有企，坚定信念、冲锋在前，廉洁自律、风清气正，以及俯首服务、倾力奉献的要求。

凉山州昭觉县三河村第一书记李凯通过手机软件进行了学习。“这次学习机会太难得了，重温入党誓词、重忆入党经历、重问入党初心”，李凯说，脱贫攻坚决胜之年更应该有坐不住的紧迫感，希望在三河村的脱贫攻坚和乡村振兴工作贡献自己的力量。

清华大学继续教育学院党委书记张文雪表示，2018年，清华大学与碧桂园集团签订的战略合作协议特别设计了乡村振兴人才培训计划，合作开展了一系列人才培训项目。

据统计，今年以来清华大学和碧桂园集团积极创新模式，共同主办“同上云党课”系列活动，清华大学党员、碧桂园集团党员以及甘肃、广西、广东等全国结对帮扶县驻村第一书记和村支书等参加了视频直播学习，同时在线观看人数最高达3.2万人。

据悉，多年来，碧桂园集团高度重视党建引领在扶贫工作中的重要作用，把党建扶贫列为扶贫的首要措施，把支部建在扶贫项目上。“碧桂园作为民营企业，有幸参与其中。”碧桂园集团党委委员、副总裁、集团扶贫办主任李静表示，脱贫攻坚，全面建成小康社会，体现了中国共产党人的伟大担当。

此外，在6月30日第11个广东扶贫济困日，碧桂园集团再捐赠6.8亿元继续助力广东做好扶贫工作，并加大支持帮扶甘肃东乡县、四川凉山州等深度贫困地区。自2010年起，碧桂园集团在广东扶贫济困日累计捐款36.2亿元。截至目前，帮扶项目涉及全国16省57个县，已助力30多万建档立卡贫困户稳定脱贫。

(责编：许维娜、夏晓伦)