大家保险发布首份社会责任报告

近日，大家保险集团发布了首份社会责任报告《大家保险集团2019年度社会责任报告》（以下简称：报告），报告回顾了大家保险集团过去一年里在重塑管理体系、发挥保障功能、优化客户服务、支持社会公益、助力抗击疫情等方面的责任实践，展示了保险企业为社会所做出的积极贡献。

报告以“我们相信”为主题，披露了包括大家保险集团如何在成立的过程中助力化解安邦集团风险，如何推进经营管理重塑、完善公司治理机制等。报告强调，诚信合规是社会责任的基础所在，企业唯有行稳致远才能长期为社会创造价值。

同时，针对保险行业的热点议题，报告中分享了见解和实践成果。在“坚守保险初心”的引领下，大家保险集团已初步建立了全品类的保险保障解决方案，可满足公众的健康、医疗、养老、教育等保障需求；重视拓展中老年的康养服务，已建设了三个高品质城心养老社区，可同时为1500位老人提供专业养老服务。

这份报告的编制还参考了国际通行的做法，对多项标准和指引进行了回应。（牛广文）

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