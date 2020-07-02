各地社区工作者队伍出现空缺岗位时将优先招收大学生

人民网北京7月2日电（ 记者林露）近日，中央组织部、人力资源社会保障部、民政部、中央文明办、教育部、财政部、国家卫生健康委等七部门印发《关于引导和鼓励高校毕业生到城乡社区就业创业的通知》，拓宽高校毕业生就业渠道，助推城乡社区治理体系和治理能力建设。

通知提出，鼓励高校毕业生围绕社区服务需求就业创业，支持社区服务类企业、社会组织吸纳高校毕业生就业或组织见习，支持高校毕业生到城乡社区服务领域创业和灵活就业。社区工作者队伍出现空缺岗位优先招用高校毕业生，着力补齐新冠肺炎疫情社区防控中暴露出的社区工作力量短板，完善政府购买社区服务政策措施，培育发展各类城乡社区社会组织和社会工作服务机构，通过服务供给增加带动高校毕业生就业创业。

通知强调，强化高校毕业生社区就业服务和职业培训，加强高校毕业生就业创业观念引导，关心城乡社区就业创业高校毕业生成长发展，加大从优秀城乡社区工作者中招录（聘）公务员或事业单位工作人员特别是街道（乡镇）干部力度。

通知要求，各地要将引导和鼓励高校毕业生到城乡社区就业创业纳入就业、人才和城乡社区治理工作总体安排，将高校毕业生在城乡社区就业创业情况纳入文明城市（区）、文明村镇、文明单位测评体系。

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