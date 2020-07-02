我国首次围绕扶贫主题举办职业技能大赛 设置电子商务师等8个比赛项目

人民网北京7月2日电（ 记者林露）今年8月，全国扶贫职业技能大赛将在山西大同举办。此次比赛结合承办地区实际，设置电工、钳工、钢筋工、砌筑工、家政服务员、餐厅服务员、西式面点师、电子商务师8个比赛项目。

全国扶贫职业技能大赛是首次围绕扶贫主题举办的职业技能大赛，由人力资源社会保障部、国务院扶贫开发领导小组办公室联合主办，山西省人力资源社会保障厅、大同市人民政府承办。大赛旨在发挥职业技能大赛在推进技能扶贫工作中的引领示范作用，推动贫困地区劳动者学习技能、掌握技能，实现以技能促就业、助脱贫。

届时，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团将组成32支代表队，预计有400多名选手参赛。大赛举办期间，还将同步组织2020年“技能中国行”技能展示交流、世界技能大赛先进事迹报告会等活动。

据了解，大赛标识已于近日设计完成并确定。大赛标识主体部分为工业技术领域中最常见的机械元件齿轮造型，是技能合作精神代表之一，也是传帮带的精神符号，寓意全国各地认真贯彻落实中央精神，扎实有效开展技能扶贫工作，通过技能培训帮助贫困户脱贫致富。

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