商务部：今年1-5月我国知识密集型服务贸易占比继续提高

人民网北京7月2日电 （栗翘楚）7月2日，商务部召开例行发布会通报2020年1-5月我国服务贸易有关情况。商务部新闻发言人高峰介绍，今年1-5月，我国服务进出口总额18686亿元（人民币，下同），同比下降14.6%。其中，出口7592.6亿元，下降2.3%；进口11093.4亿元，下降21.5%。

高峰表示，今年前5个月我国服务贸易主要有以下几个特点：

一是服务贸易逆差大幅减少。1-5月，我国服务出口降幅趋稳，进口降幅进一步加大，出口降幅小于进口19.2个百分点，带动服务贸易逆差下降44.9%至3500.8亿元，同比减少2851.5亿元。

二是知识密集型服务贸易占比继续提高。1-5月，我国知识密集型服务进出口8095.5亿元，增长8.7%，占服务进出口总额的比重达到43.3%，提升9.3个百分点。其中，知识密集型服务出口4313.3亿元，增长11.2%，占服务出口总额的比重达到56.8%，提升6.9个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长38.4%、19.7%、15.6%。知识密集型服务进口3782.2亿元，增长5.9%，占服务进口总额的比重达到34.1%，提升8.8个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长34.4%和15.9%。

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