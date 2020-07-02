商务部：中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施

人民网北京7月2日电 （栗翘楚）“中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施。”在今天召开的商务部例行发布会上，商务部发言人高峰表示，印方有关做法违反世贸组织有关规则和印方在世贸组织中的承诺，希望印方立即纠正相关针对中国和中国企业的歧视性做法。
高峰表示，中印经贸合作能够取得今天的成绩，是双方政府和企业共同努力的结果，符合两国人民的根本利益。中方重视与印方加强各领域务实合作，希望双方相向而行，认真落实两国领导人达成的经贸共识，推动双方经贸合作健康稳定发展，为实现两国和本地区共同繁荣做出努力。
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