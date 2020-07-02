商务部：正抓紧研究制定稳外贸稳外资新举措

人民北京7月2日电 （栗翘楚）在今天召开的商务部例行发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，商务部在前期调研的基础上，正在会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。

高峰介绍，在稳外贸方面，将继续围绕保居民就业、保基本民生、保市场主体的要求，抓好已出台政策落实，陆续出台相关政策，加大支持力度保住中小微和劳动密集型外贸企业。主要是完善出口退税方式，加快退税进度；引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持；加强人员往来保障；加快发展跨境电商等外贸新业态新模式；鼓励建设海外仓，加大对外贸服务平台建设的支持。

在稳外资方面，将继续坚持促增量、稳存量并举，继续优化外商投资环境，做好招商、安商、稳商工作。一是加快落实新版外商投资准入负面清单，确保新开放措施及时落地；二是抓紧修订鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励的范围，使更多领域的外商投资能够享受税收等相关优惠政策；三是加强重点外资项目服务工作，协调解决外资企业和重点外资项目面临的困难问题；四是修订出台《外商投资企业投诉工作办法》等规章，进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

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