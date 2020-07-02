央行发行世界遗产(良渚古城遗址)金银纪念币一套

人民网北京7月2日电 据中国人民银行网站消息，中国人民银行定于2020年7月6日发行世界遗产(良渚古城遗址)金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币2枚，均为中华人民共和国法定货币。
该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。
背面图案共3幅，均刊“世界遗产·良渚古城遗址”字样及面额。其中：
8克圆形金质纪念币背面图案为良渚古城遗址出土器物玉琮及其纹饰等组合设计。
500克圆形银质纪念币背面图案为良渚文化神人兽面纹造型。
30克圆形银质纪念币背面图案为良渚古城及外围水利系统遗址、出土玉三叉形器等组合设计。
据介绍，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。500克圆形银质纪念币为精制币，含纯银500克，直径90毫米，面额150元，成色99.9%，最大发行量3000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。
该套金银纪念币由深圳国宝造币有限公司和沈阳造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。销售渠道详见中国金币网(www.chngc.net/qd)。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】