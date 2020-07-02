央行发行世界遗产(良渚古城遗址)金银纪念币一套

人民网北京7月2日电 据中国人民银行网站消息，中国人民银行定于2020年7月6日发行世界遗产(良渚古城遗址)金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币2枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

背面图案共3幅，均刊“世界遗产·良渚古城遗址”字样及面额。其中：

8克圆形金质纪念币背面图案为良渚古城遗址出土器物玉琮及其纹饰等组合设计。

500克圆形银质纪念币背面图案为良渚文化神人兽面纹造型。

30克圆形银质纪念币背面图案为良渚古城及外围水利系统遗址、出土玉三叉形器等组合设计。

据介绍，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。500克圆形银质纪念币为精制币，含纯银500克，直径90毫米，面额150元，成色99.9%，最大发行量3000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

该套金银纪念币由深圳国宝造币有限公司和沈阳造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。销售渠道详见中国金币网(www.chngc.net/qd)。

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