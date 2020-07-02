报告称2019年我国企业数字化采购市场规模为5900亿元

日前，中国电子信息产业发展研究院和中国国际电子商务中心研究院联合发布了《中国企业数字化采购发展报告2019》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2019年，我国企业数字化采购市场规模为5900亿元，同比增速高达64%，成为企业级电子商务发展新动力。

《报告》显示，2019年，企业对消费通用型产品的数字化采购交易额超过2200亿元，占整体数字化采购市场比例近40%，是采购数字化的先导领域。在消费通用型产品采购市场中，京东等出身B2C领域、有完善的物流及端到端数字化服务能力的电商平台综合实力领先，其中，京东企业业务的市场占有率最高，占整体采购样本的52.3%，其次是阿里企业采购体系，占30.1%，再次是苏宁大客户，占比12.5%。

《报告》指出，随着大数据、云计算、物联网、区块链及人工智能等新技术飞速发展，数字经济时代加快到来，企业采购正加速由单纯的线上采购行为拓展至采购管理、供应链服务乃至全产业链服务，以全流程、全链条数字化为主导的采购服务链正在向价值链延伸，企业电子商务采购加速进入数字化采购阶段。

在企业采购行为中，目前数字化采购的占比还很低，但增速很快。《报告》显示，2019年，数字化采购在整体企业级电子商务市场的渗透率为2.88%，比上年提升1.03个百分点，两年内实现了翻番。

《报告》认为，新冠肺炎疫情加速了企业数字化转型步伐，需求侧数字化加速向供给侧拓展，电子商务的驱动机制由渠道驱动向数据驱动转变。“疫情将引发全球各行各业对供应链体系抗风险能力的反思和调整，由于数字化采购推动的数字化供应链体系反应更为高效、组成更加多元，韧性更强，下一阶段智能化供应链更能实现供给和需求的无缝对接，倒逼产业链上游企业加快数字化转型，促进传统产业从研发设计、生产销售、采购分销、物流配送等全产业链数字化协同和智能响应，推动产业数字化时代加快到来。”中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛表示。

《报告》认为，在“新基建”等国家重大项目和企业经营方式转型升级的推动下，2020年，我国企业数字化采购增幅将高于上年，交易规模有望超过万亿元人民币，成为推进数字产业化和产业数字化排头兵。

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