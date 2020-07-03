快审速批马上办（经济新方位·中小企业闯关记⑨）

营商环境是企业生存发展的土壤，土质好不好、肥力足不足，直接影响企业活力。今年以来，为推动中小企业复工复产，保持产业链总体稳定，市场监管部门改革监管方式，创新服务举措，忧企业之忧、急企业之急，为企业扬帆远行保驾护航。

特事特办，助力复工复产

疫情防控期间，中小企业普遍面临复工时间紧、生产任务重等问题，对企业的行政许可直接影响产能恢复和产品供给。市场监管部门快速建立行政许可应急绿色通道，特事特办。

生产资质审批方面，对生产企业转产生产口罩、防护服等应急物资的，简化生产资质审批程序，启动加急检验检测程序，对符合许可条件的企业现场确认后，立即办理产品注册和发给生产许可证。

“仅8个小时，我们就拿到了产品备案凭证。现在该产品单日产出能力约为1.5吨。”山东隽秀生物科技公司副总经理纪学英说，新产品能够在短时间快速投产，离不开市场监管部门的帮扶。

一支小小的消毒喷剂，凝结着太多不易。山东烟台市市场监管局有关负责人介绍，为支持企业复工和扩大产能，启动急需医疗器械特殊管理措施。第一类医疗器械产品生产备案、第二类医疗器械经营备案、网络销售医疗器械备案等即时受理，24小时内即可完成审批。

专利申请、商标注册方面，对涉及防治新冠肺炎的专利申请等，依请求予以优先审查办理。支持企业开展知识产权质押融资，建立知识产权质押登记绿色通道。

以专利、商标等知识产权开展质押融资，是中小企业尤其是科技型中小企业获取发展资金的重要渠道。国家知识产权局设立了质押登记绿色通道，根据有关企业和银行的需求，实现急收急办、快速处理，力争在1个工作日内完成电子化登记。

日前，北京大账房网络科技公司以“大账房”商标专用权向工商银行申请质押贷款，首笔放款已到账。“提交相关材料后，国家知识产权局当天就完成了质押登记，很快我们就拿到了银行贷款，融资效率极大提升。”公司董事长阚振芳说。

质量技术服务帮扶方面，针对复工复产急需计量器具检定校准等社会需求，市场监管总局建立精准帮扶促进机制。记者了解，截至目前，全国各地市场监管部门共出台支持企业复工复产的计量具体措施150余项，服务复工复产企业11.7万余家，为复工复产企业检定校准计量器具230.6万余台件。

简化程序，提升服务效能

“无论在家里还是在公司，随时随地打开‘全省事’APP，只需输入事项编码和查询密码，就可看到所办事项的审批进度。”黑龙江伊小碗食用菌科技公司总经理杨冰拿到在网上申办的营业执照后，为“网上办”点赞。

快审速批马上办，为企业争分夺秒。黑龙江省不断完善一体化在线政务服务平台，推出“企业开办一网通办”“企业注销一网通办”“投资项目在线审批”等服务统一入口，方便企业在线办理事项，打造高效便捷的政务服务体系。

国家市场监督管理总局有关负责人表示，这几年市场监管部门持续推行网上办理全程电子化。在疫情防控期间，市场监管部门又加大了力度，扩大了覆盖面，对企业登记注册、食品生产许可以及检验检测机构的资质认定等，都实行了网上办理、“不见面”办理。

企业复工复产中，常常涉及生产许可、强制性认证等行政审批事项，常规审批需要提供的材料多、耗时长。为提高服务效率，构建更加开放透明的市场管理模式，市场监管部门推进实行告知承诺，对具备生产条件、暂不能提交相应材料的企业实行告知承诺，企业只要承诺在相应时限内补交相关材料，就可以当场办理审批。

“其实我就是抱着试试看的心态提交了更改经营地址的申请，在告知承诺书上签了字。没承想，材料刚递进去，新的执照就出来了。搁以前还得再等一天，现在真是方便又快捷。”近日，北京凯德信财务咨询中心有关负责人在昌平区科技园区登记注册分中心领取了崭新的营业执照。截至6月3日，北京昌平区已有8722家企业通过市场主体登记告知承诺制度申请办理登记业务。

为提高登记效率和便利化程度，北京市自4月28日起在全市实施市场主体登记告知承诺制度，对市场主体登记告知承诺办理要求和程序、日常监管、信用监管及违法惩戒措施做出了详细规定。下一步还将有序推进市场监管部门其他符合条件的政务服务事项纳入告知承诺制改革。

审慎监管，减轻企业负担

“非常感谢你们的帮助！”前不久，浙江宁波余姚市河姆渡庆发实业公司顺利移出了企业异常名录，解了燃眉之急。此前，由于没有在规定的期限内办理年报，该公司被市场监管部门列入了经营异常名录，不仅无法办理营业执照上经营期限的延期手续，即将到期的银行贷款也受到信用机制约束无法顺利转贷。资金链一旦中断，企业复工复产乃至后续经营发展都成了问题。公司负责人心急如焚，急忙求助余姚丈亭市场监管所。

丈亭市场监管所了解企业情况后，在线接收申请材料，并第一时间报送余姚市市场监管局信用监管科，书面检查后立即通过审核。

信用对于企业复工复产非常重要。为支持生产、经营疫情防控相关物资的企业尽快复工复产，市场监管部门提出对已被列入经营异常名录的相关企业，经企业申请，尽快移出经营异常名录并在公示系统上公示。对因疫情影响暂时失联的企业，可以暂不列入经营异常名录。

今年，一系列降费政策出台，以应对疫情给企业尤其是中小微企业、个体工商户带来的冲击。为保障惠企政策落实落地，市场监管部门加强涉企收费监管，为企业复工复产营造良好的价格收费环境。

6月8日，市场监管总局印发《关于坚决整治涉企违规收费 切实减轻企业负担的通知》，部署在全国范围开展涉企收费专项治理，要求各级市场监管部门将港口、检验检疫等进出口环节收费，商业银行等企业融资相关收费，供电、供气等公用事业收费，公路、铁路等物流领域收费，行政审批中介服务、行业协会相关收费等作为重点领域，严厉查处不落实停征免收收费项目等行为，确保每项惠企政策落实到位。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)