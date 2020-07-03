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山东青岛推动智能化改造，企业平均生产效率提升20%以上

数据驱动 流水线也能有个性（经济聚焦·解码智能制造③）

本报记者  王  沛  徐  阳

2020年07月03日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　青岛酷特智能股份有限公司生产车间内，正在进行个性化定制的流水线。
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　　核心阅读

　　运营成本降低20%左右、产品研制周期缩短35%左右……近年来，山东青岛以智能制造为主攻方向，在家电、橡胶、轨道交通装备等重点行业建成具有示范性的数字化车间或互联工厂。

　　帮助企业进行全流程设计再造、建成兼具个性化定制与效率的流水线……随着智能化改造的推进，生产方式不断优化，上下游资源加速整合，企业发展迎来了更广阔的天地。

　　

　　智能化改造能带来什么？

　　从经营被经销商扼住咽喉，到孵化出自有品牌，智能化改造后，房车生产商康派斯发展提速；

　　从刻板的流水线生产到多样定制化制造，智能化改造后，西装厂商酷特从一个芯片里见识到数据驱动的力量……

　　这些让企业焕发生机的改变，发生在山东青岛。近年来，青岛以智能制造为主攻方向，将互联网创新基因融入产品全生命周期，在家电、橡胶、轨道交通装备等重点行业建成具有示范性的数字化车间或互联工厂。

　　一系列数据表明，智能化改造的优势已然显现——2019年底，当地对358个工业互联网试点示范项目跟踪评估的结果显示，智能化改造后，企业的平均生产效率提升20%以上、运营成本降低20%左右、产品研制周期缩短35%左右。

　　企业点单，转型升级方案任意选

　　在山东荣成康派斯新能源车辆股份有限公司的房车制造车间里，一批房车正在加紧生产。公司副总经理于辉从智能车间走出来，脚下生风。“这次多亏了工业互联网平台！”于辉说。疫情防控期间，原有的板材供应受到影响，企业一批400台房车的出口订单一度面临违约风险。“我们在海尔卡奥斯平台发布需求的当天，就有生产厂家联系了我们，后续订单得以正常生产。”

　　看着如今车间有条不紊的生产景象，于辉很是感慨：“几年前，公司还只是为国外一家房车经销商做代工，很难获知市场的真实需求。”

　　转机发生在2017年底。为寻求转变、开拓市场，在进行反复比对后，康派斯选择了海尔卡奥斯工业互联网平台进行智能化改造。

　　“海尔卡奥斯进驻企业后，帮我们进行了全流程设计和再造。”于辉介绍，接入工业互联网平台后，康派斯产品的平均生产周期从原来的35天降低到20天，企业对市场的响应速度大大提高，综合采购成本也降低了7.3%。

　　海尔卡奥斯采用以用户体验为中心的定制模式。“7个定制模块，就像是我们提供的菜单，用户需要什么就能提供什么。”海尔工业智能研究院创新技术总监刘子力介绍，作为大规模定制解决方案平台，卡奥斯已孕育出房车、纺织等15类行业生态子平台，很多行业企业都可以在平台上找到适合的智能化改造模式。

　　数据显示，自今年年初获得地方政府的大力支持以来，海尔卡奥斯已接入全省4.8万家工业企业，其中规上企业1.7万家。

　　信息互联，流水线生产定制产品

　　一条西装流水线上，一套套服装次第在轨道上“滑行”，但款式、面料、风格、尺寸等细节却各不相同。在青岛市即墨区的酷特智能股份有限公司，个性化定制和流水线生产的矛盾得以化解。这背后就是数据驱动的力量。

　　“其中的秘密就在一张卡上，可以说是每套衣服的‘身份证’。”酷特品牌经理马玉铭告诉记者。在这张卡的芯片里，存储了个性化定制西装的所有信息，包括衣服每个部位的尺码、选择的材料、缝制时需要的工艺等。

　　每当接到上一流程传来的产品，操作员都先找到这张卡刷一下，眼前的显示器便会弹出全部信息。从面料选择，到分拣、熨烫、包装，都是靠这张卡片来进行流水线管理，不需要过多人工管理。

　　“过去传统服装企业是先生产再卖，经常只能卖出七成的库存。”酷特董事长张代理说，2003年开始，酷特投入资金，把3000人的工厂当作实验室，逐步研发出眼前这条“更懂市场”的定制化流水线。

　　酷特的成功转型，吸引了不同行业的传统企业前来学习交流。从不敢转到主动转，酷特智能工程系统总经理李金柱没想到，仅仅帮助其他企业进行个性化智能改造，也能成为酷特的新增长点。

　　服装企业恒尼智造（青岛）科技有限公司就是受益者之一。2017年，青岛市政府搭建平台，启动了助推企业技术改造项目，即墨区有5家，包括纺织、轮胎等行业，其中恒尼智造对接的就是酷特。

　　“之前一直想转型，但不知道怎么转，投入了不少资金和人力，费时费力。”恒尼智造总经理吴佳说，“酷特的智能化改造建立在已有生产线的基础上，不用推倒重来，上手快、操作性更强。”

　　一期改造中，恒尼智造在一条生产线上加装了一卡驱动，人工效率提高了2.1倍，产能提高了75%，定制项目利润至少提高30%。“前期效果很好，下一步还想做二、三期。”吴佳说。

　　政府搭台，对准关键环节发力

　　“制造业与互联网融合创新发展是大势所趋。”青岛市工业和信息化局局长姜波说。

　　青岛市2015年率先启动了工业互联网建设工作，形成了智能工厂、大规模个性化定制、远程运维等工业互联网创新模式。

　　“政府搭建制造业创业创新平台，标杆龙头企业发挥了重要作用。”姜波介绍，这些企业创新能力强、带动作用大。青岛支持他们形成可复制、可推广、可普及的理念和模式，通过工业互联网平台向产业链上下游的中小企业输出技术和模式。

　　同时，中小企业也有自身优势——机制灵活、结构简单、信息传递及时准确等。结合这些特点，依托大企业搭建的工业互联网平台，可以弥补中小企业在技术水平、人员储备等方面的短板。

　　“用互联网思维和智能制造技术改进传统生产方式，在连接用户的同时，整合产业链上下游资源，形成产品全生命周期全价值链的产业生态体系，支撑了传统制造业转型升级。”青岛工信局工业互联网处处长周林介绍，中小企业实现规模化智能化过程的关键是数据驱动，青岛对准关键环节靶向发力，体系化推进产业基础。

　　近年来，青岛出台了工业互联网平台、智能（互联）工厂、数字化车间、自动化生产线认定标准，引导全市项目规范化建设。全方位营造产业发展环境，建立了拥有3380个工业互联网应用场景的培育项目库。下一步，青岛还将聚焦超高清视频、智能家居等重点领域，建设新一代人工智能产业创新应用试验场，探索人工智能与实体经济深度融合发展新范式。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月03日 07 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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