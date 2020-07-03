人民网>>财经

前五月

全国出口退免税超六千亿元

2020年07月03日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月2日电  （记者王观）记者从国家税务总局获悉：今年1至5月，全国累计为企业办理出口退免税6324亿元。

　　3月17日，国家税务总局会同财政部联合印发《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。

　　“受益于国家政策，我们公司生产的铸铁盖板、篦子两种产品退税率从10%提至13%，今年预计增加约300万元的出口退税额。”河北邯郸市虹光铸造有限公司总经理赵利强说，受全球疫情影响，外商客户停工停产，提高出口退税率政策的出台对企业来说很及时、很暖心。

　　中央财经大学教授樊勇认为，出口退税政策对鼓励出口、促进国民经济发展具有重要推动作用。出口退税率的提高，有利于降低企业经营成本，提升出口产品国际竞争力。目前外贸市场低迷，这一政策有力提振了外贸企业信心，是助力企业渡难关的重要之举。

　　为加快退税速度，税务部门积极推行无纸化退税申报，将全国正常出口退税的平均办理时间再提速20%。截至5月底，无纸化退税申报企业户数已占全部申报企业户数的93%，退税额占全部退税额的96%。同时，税务部门还大力实施出口退税全程“非接触式”办理，自2月10日推行以来已有近29万户企业通过“非接触式”方式申报办理退税4324亿元，切实降低办税成本，优化营商环境。

　　“足不出户、网报网退”的退税让企业获得感满满。福建省税务部门根据企业情况，量身定制出口退税“云套餐”，通过微信等开展政策解答，采用大数据分析、电话约谈等进行退税审核和评估。“‘云套餐’不仅贴心，更让我们省心。疫情防控期间，我们一共收到970万元退税款，为扩大出口提供了新动能。”福建省华商国际贸易有限公司财务负责人王毅说。

　　据了解，为确保企业正常退税，税务部门对新办出口企业首次退（免）税申报等风险可控的出口业务，在限额范围内先行办理退（免）税，待疫情结束后再补办实地核查手续，最大限度推行“非接触式”服务。

　　国家税务总局相关负责人表示，下一步税务部门将继续落实落细各项出口退税政策和惠企暖企措施，为外贸企业提供更加优质高效的纳税服务，帮助外贸企业突出重围，助推外贸经济稳定高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月03日 07 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved