全国出口退免税超六千亿元

本报北京7月2日电 （记者王观）记者从国家税务总局获悉：今年1至5月，全国累计为企业办理出口退免税6324亿元。
3月17日，国家税务总局会同财政部联合印发《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。
“受益于国家政策，我们公司生产的铸铁盖板、篦子两种产品退税率从10%提至13%，今年预计增加约300万元的出口退税额。”河北邯郸市虹光铸造有限公司总经理赵利强说，受全球疫情影响，外商客户停工停产，提高出口退税率政策的出台对企业来说很及时、很暖心。
中央财经大学教授樊勇认为，出口退税政策对鼓励出口、促进国民经济发展具有重要推动作用。出口退税率的提高，有利于降低企业经营成本，提升出口产品国际竞争力。目前外贸市场低迷，这一政策有力提振了外贸企业信心，是助力企业渡难关的重要之举。
为加快退税速度，税务部门积极推行无纸化退税申报，将全国正常出口退税的平均办理时间再提速20%。截至5月底，无纸化退税申报企业户数已占全部申报企业户数的93%，退税额占全部退税额的96%。同时，税务部门还大力实施出口退税全程“非接触式”办理，自2月10日推行以来已有近29万户企业通过“非接触式”方式申报办理退税4324亿元，切实降低办税成本，优化营商环境。
“足不出户、网报网退”的退税让企业获得感满满。福建省税务部门根据企业情况，量身定制出口退税“云套餐”，通过微信等开展政策解答，采用大数据分析、电话约谈等进行退税审核和评估。“‘云套餐’不仅贴心，更让我们省心。疫情防控期间，我们一共收到970万元退税款，为扩大出口提供了新动能。”福建省华商国际贸易有限公司财务负责人王毅说。
据了解，为确保企业正常退税，税务部门对新办出口企业首次退（免）税申报等风险可控的出口业务，在限额范围内先行办理退（免）税，待疫情结束后再补办实地核查手续，最大限度推行“非接触式”服务。
国家税务总局相关负责人表示，下一步税务部门将继续落实落细各项出口退税政策和惠企暖企措施，为外贸企业提供更加优质高效的纳税服务，帮助外贸企业突出重围，助推外贸经济稳定高质量发展。
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