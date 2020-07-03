外汇局通报10起外汇违规典型案例

本报北京7月2日电 （记者葛孟超）为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为，国家外汇管理局2日通报了10起外汇违规典型案例，此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例，涉及违规金额3600余万美元，共处罚款2400余万元。

国家外汇管理局相关部门负责人介绍，此次通报案例涉事主体主要通过地下钱庄，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化。地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。外汇局持续保持对地下钱庄的高压打击态势，今年以来，已配合公安机关重点破获一批地下钱庄大案要案，查处交易对手500余起，共处罚款8700多万元。

从通报案例来看，赵某非法买卖外汇案涉案金额较大，达2000多万美元。根据通报，2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元，赵某也是此次通报案例中被处罚款最多的人。

除了涉及8个个人之外，通报案例还包括两家企业通过地下钱庄非法买卖外汇。其中，2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元。

国家外汇局相关部门负责人表示，此次通报旨在及时加强宣传警示，揭示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒广大市场主体远离地下钱庄，通过正规金融渠道办理外汇业务。外汇局将继续认真贯彻落实党中央有关决策部署，在服务实体经济发展、保证企业个人合法合理用汇需求的同时，配合公安机关加大对地下钱庄及交易对手的打击力度，切实维护国家经济金融安全。

如何加大打击力度？“一是加强部门协作，加大对地下钱庄打击力度，不断压缩地下钱庄生存空间，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。二是加大以案倒查力度，严惩虚假、欺骗性交易，封堵非法跨境资金渠道。三是加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人非法买卖外汇行为的惩处力度。”国家外汇管理局相关部门负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 07 版）

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