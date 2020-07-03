在线逛展馆　“云”端谈合作

第二十六届兰洽会开幕式现场。

人民网记者 高 翔摄

兰洽会甘肃省兰州市线上展馆。

甘肃省经济合作局供图

兰洽会主宾国匈牙利线上展馆。

甘肃省经济合作局供图

7月2日，第二十六届中国兰州投资贸易洽谈会开幕式暨丝绸之路合作发展高端论坛在甘肃兰州开幕。

本届兰洽会由商务部、国家市场监管总局、国务院台湾事务办公室、全国工商联、中国侨联、中国贸促会和甘肃省人民政府联合举办。邀请匈牙利和格鲁吉亚担任主宾国，广西壮族自治区担任主题省（自治区），以“开放、开发、合作、发展”为宗旨，以“深化经贸合作，共促绿色发展”为主题，坚持新发展理念，以新时代甘肃融入“一带一路”建设、打造“五个制高点”为重点，以线上为主、线上线下融合的方式组织举办。开发搭建了“兰洽会在线”全天候线上招商引资和投资贸易平台，实现展会服务创新、管理创新、业态模式创新。“兰洽会在线”平台设25个虚拟展馆，其中包括主宾国匈牙利、格鲁吉亚2个线上国家馆，主题省（自治区）广西壮族自治区线上展馆，甘肃省内各市州、兰州新区和榆中生态创新城展馆，供销、粮油、外贸、陇酒、陇上美食、中国建设银行等6个特色行业展馆，开展全年线上招商引资、展览展销。

共享新时代西部大开发的无限机遇

甘肃省委书记 林 铎

中国兰州投资贸易洽谈会自1993年举办以来，已经成为甘肃对内对外开放的重要窗口和名片，也是中国西部具有较大影响力的国际性投资贸易节会。在全球疫情仍在持续蔓延的背景下，我们把第二十六届兰洽会搬上“云”端举办，这是特殊时期的创新之举和务实之策。

本届兰洽会以“深化经贸合作，共促绿色发展”为主题，邀请匈牙利、格鲁吉亚担任主宾国，邀请广西壮族自治区担任主题省（自治区），将采取线上为主、线上线下融合方式，开展一系列展览展示、云上签约交易等商务活动，为海内外企业携手合作、同舟共济搭建良好平台，为丝路沿线国家和地区分享机遇、共克时艰提供有力支撑。

本届兰洽会的举办，还承担着共商共建“一带一路”的责任和使命。甘肃作为古丝绸之路上的战略通道和商埠重地，闻名于世。近年来，随着“一带一路”建设的深入实施，甘肃再次成为中国向西开放的前沿门户，迎来了振兴发展的重大机遇。当前，我们正深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和重要指示精神，按照习近平总书记2019年考察甘肃指引的方向，围绕打造文化、枢纽、技术、信息、生态“五个制高点”，加强同沿线省区市和国家地区开展实质性、多领域合作，加快构建内外兼顾、陆海联动、向西为主、多向并进的开放新格局。

今天的甘肃，在西部陆海新通道的牵引带动下，一批国际陆港空港正在加快打造，已经形成东进西出、南来北往、陆海联运的交通物流格局，有利于各种要素和商品的流通汇集。这里风能、太阳能等资源量以及文化旅游资源丰度都排在全国前列，开发潜力巨大。石油化工、有色冶金、装备制造等传统产业在全国占有重要位置，节能环保、先进制造、循环农业、中医中药等生态产业正在加速培育壮大。尤为重要的是，我们还有多重叠加的发展平台，面临难得的发展机遇，这些平台和机遇同资本、技术、市场等相互融合，必将产生显著的聚合效应和经济效益。真诚欢迎各界朋友来甘交流考察，共享新时代西部大开发的无限机遇，一起谱写丝路繁荣振兴的崭新篇章！

深化交流互利共赢

匈牙利国会副主席 雅高布·伊什特万

匈中友谊源远流长。1949年，匈牙利就与新中国建立了外交关系。2017年，匈中双边合作提升到了全面战略伙伴关系。由于我们长久的友谊，匈中关系正处于历史最好时期。匈牙利在中国与中东欧地区之间的“17 + 1合作”中也发挥着重要作用。

匈牙利于2010年在中国西部开设了总领事馆。我们不仅关注中国东部沿海地区，也关注中国西部地区，在中国西北地区的合作符合中国“一带一路”建设和匈牙利“向东开放”政策所制定的指导方针。我们认为，和甘肃省最有希望的经济合作机会是医疗保健和中医药合作领域、技术与创新、信息通信技术、汽车、物流、热处理和水处理技术，旅游业和马术运动领域。

匈牙利与甘肃省保持着良好的关系。2019年，匈牙利总理首席顾问苏契·盖佐先生和人力资源部医疗专家代表团分别访问甘肃省，甘肃省副省长何伟也在访问匈牙利期间和匈方进行了针对健康产业的合作洽谈。此外，甘肃省与匈牙利绍莫吉州是长期友好省州关系。我们希望将来能够加深现有的以及新的基于创新知识的合作机会。

扩大西部对外开放

中国国际经济交流中心副理事长 黄奇帆

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。在这样的背景下，习近平总书记在今年全国两会期间提出，要加快构建完整的内需体系，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局。

构建完整的内需体系，要以就业扩大和居民收入的持续提高为基础。要以持续改善营商环境、提高社会资本投资积极性为着力点，须以供给侧结构性改革为主线，提高资源配置效率，还须更好发挥政府在扩大内需、维护市场中的作用以及须形成内需外需兼容互补、国内国际双循环相互促进的新格局。

构建完整的内需体系，给中西部地区带来了重大机遇。必然要将中西部地区的特色资源禀赋挖掘出来，以满足人们日益多样化的消费需求，还需要政府更好发挥作用，特别是要争取中央支持，加快补齐中西部地区各项基础设施短板，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。进一步扩大高水平开放，而中西部地区这一块的潜力巨大。

在国内国际双循环格局的新形势下，甘肃恰好就处在国内国际双循环相互促进的地理节点上，可以通过3个“变”：变锁钥为通途，建设西部对外开放新高地；变尾雁为头雁，打造独具特色的产业链集群；变分散为集中，建设兰州等区域性中心城市等举措，将这一“节点”变成“枢纽”，进而推动实现高质量发展。

共同促进桂陇合作

广西壮族自治区党委常委、自治区常务副主席 秦如培

甘肃历史悠久、文化厚重。兰洽会作为西部地区国际化和专业化的大型展会，经过20多年发展，已经成为国内外影响深远的经贸盛会，也成为对外招商的高端平台和连接世界的重要纽带。

广西与甘肃经贸合作基础坚实、前景广阔。今天随着两省区经济发展的加快和对外开放的不断扩大，经贸合作潜力巨大。2019年3月，双方在北京共同签署《经济社会发展合作行动计划（2019—2022年）》，按下了两省区开放合作的“快进键”，开启了西北内陆地区与西南沿海地区合作新模式。

目前，双方在铁海联运大通道、跨区域农产品合作、联合开拓旅游市场等方面都开展了务实合作。两地企业间往来密切，甘肃金川公司等企业入驻北部湾临港工业园，借助港口运输的优势向海发展。广西很多企业依托兰洽会平台，把业务拓展到中亚和中东欧。

当前，国际疫情和世界经济形势严峻复杂，经济发展面临前所未有的挑战。我们要“在危机中育新机、于变局中开新局”，进一步携手推动西部陆海新通道建设，进一步携手加快推进产业合作，进一步携手打造更高水平开放的新格局，推进双方合作发展再上新台阶。

友好合作未来可期

格鲁吉亚伙伴基金会主席 大卫·萨加涅利泽

面对这场突如其来的新冠肺炎疫情，团结协作、共同应对是正确的选择。我要感谢中国政府和人民为帮助格鲁吉亚抗击疫情在道义、技术和物资上给予的援助和支持；我们也不会忘记甘肃省在格鲁吉亚疫情最严重的时候给予的支持。

近年来，中国一直是格鲁吉亚最大的贸易伙伴。尽管发生了新冠肺炎疫情，2020年1月—4月格鲁吉亚和中国的贸易额却比去年同期增长了9％。而“格鲁吉亚伙伴基金”在深化和加强格中关系方面已经发挥了巨大的作用。

开通中欧班列对于甘肃省和格鲁吉亚都非常重要。由于格鲁吉亚地处连接欧亚的枢纽位置，经格鲁吉亚开通连接欧亚地区的铁路交通运输走廊是很有潜力的规划之一，可以实现跨区域铁路运输的增加。格鲁吉亚积极参与“一带一路”建设，成为欧洲和亚洲市场之间的桥梁，成为连接欧洲和中国的重要门户，具有巨大的潜力。

甘肃是积极与格鲁吉亚加强合作的中国省份之一。去年10月起，我们就对双方感兴趣的合作项目进行了多次深入细致的对接洽谈。相信在疫情之后，双方合作意向能够逐步付诸实施，变为现实。良好的开端是成功的一半。我相信，我们与甘肃的友好合作将取得预期的成果。

数字化助推新发展

月星集团董事局主席 丁佐宏

甘肃处在承东启西、连接欧亚的重要战略通道上，是古丝绸之路的咽喉要道和重镇。近年来，甘肃深度融入“一带一路”建设，由国际空港和陆港所构建的立体化交通网络正逐步成型，众多国家级、省级创新示范区和产业园区相继落成。

月星集团成立于1988年，总部位于上海，业务布局全国，主营范围涵盖了城市商业、智慧新零售、泛家居产业、星级酒店、主题乐园、高端人居、跨境物流等领域。早在2007年，月星就与甘肃结缘。目前，月星在甘肃在营和筹备的家居广场已达10家。去年6月，月星旗下超大型城市综合体品牌环球港正式落地兰州。该模式将以城市为单位，形成跨区域的环球港商业及产业集群，以点带面形成多点辐射和品牌聚合效应，从而打破区域壁垒，促进服务产业与区域经济的协同发展。

《2019年甘肃省政府工作报告》提出，将围绕打造文化、枢纽、技术、信息、生态的“五个制高点”，全面做好“巩固东连、向西为主、深耕南向、促进北拓”的文章。文旅产业是甘肃的支柱产业之一，月星将依托已有城市文旅样板项目开发模式，助力甘肃深化都市型全域、全时旅游发展，推动甘肃文旅产业从资源依赖型向创新驱动型转变。同时，依托在智慧商业、智能家居、空间定制等新领域积累的经验，充分挖掘市场消费潜力，助力城市数字化转型，让新智慧商业在西部肥沃的土壤中不断茁壮成长。

践行绿色发展理念

亿利资源集团董事长 王文彪

兰洽会是中国西部最有影响力的经贸盛会之一。本届兰洽会把“深化经贸合作，共促绿色发展”作为主题，重点推介了“十大生态产业”项目，足以看出甘肃省对绿色生态产业的重视和支持。

甘肃是国家西部重要生态安全屏障，是长江、黄河上游的重要水源涵养区，同时也是腾格里、巴丹吉林等沙漠汇合南移的阻挡区，生态位置十分重要。2015年以来，亿利集团带着库布其治沙的技术经验和模式走进甘肃武威，实施了腾格里沙漠的治沙、生态、产业和扶贫项目，5年来投入治沙生态资金近5亿元，从库布其成功引种了甘草、梭梭、沙柳、花棒等沙旱生药用和经济作物，治理沙漠面积达50万亩，建成了5万亩规模的甘草基地，扶贫5285人，治沙、生态、产业和扶贫工作取得积极成效。

为进一步助力甘肃发展绿色生态产业，去年下半年以来，亿利进一步加大了对甘肃的投资力度，拟在甘肃实施300万亩规模化产业化治沙扶贫项目、再生水综合利用产业治沙项目、固体废物资源化利用工程以及打造全国最大的沙生植物制药企业，这些项目将有助于破解武威市被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠“围困”的势头，对推动当地经济高质量发展、带动产业结构转型升级，打造祁连山麓的生态体系具有积极的意义。

甘肃底蕴深厚、人文荟萃，是一片投资的热土。亿利集团将继续发挥技术、人才、品牌的优势，为甘肃绿色发展再作贡献。

发展戈壁现代农业

海升集团董事长 高 亮

从发展传统农业的视角来看，甘肃土地贫瘠，极度干旱缺水。但是，甘肃日光条件较好，昼夜温差大，这些恰恰是发展绿色有机农业、载能农业、智能农业、设施农业的有利条件。

近年来，甘肃省委、省政府紧紧抓住“一带一路”新一轮西部大开发等重大历史机遇，解放思想、开拓进取、凝心聚力、敢于担当，创造性地开展工作。结合省情实际，甘肃及时提出了发展以戈壁农业为特色的现代农业，很富有战略眼光，也给海升集团布局甘肃提供了机遇。

这些年来，海升集团在甘肃的每一步发展，除了离不开当地政府的支持外，还离不开当地农民的参与，他们忠厚朴实、勤劳善良的品质给我们留下了极为深刻的印象。

海升集团是从陕西成长起来的、以果蔬种植加工为主业国家级农业产业化重点龙头企业，年果蔬加工能力140万吨。企业贸易量一直稳居全球浓缩苹果汁行业首位，出口30多个国家和地区，长期为可口可乐、百事可乐、卡夫、雀巢等国际知名品牌提供高质量产品，并与他们建立了良好的商业合作关系。

近年来，经过认真调查和深思熟虑，海升集团在继续做好其他省份已经布局生产基地的同时，决定把公司发展的战略重点转移到甘肃。海升集团愿与甘肃携手发展，共创美好未来。

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《 人民日报 》（ 2020年07月03日 14 版）

(责编：白宇、岳弘彬)