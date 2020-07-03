今年光伏发电项目国家补贴竞价结果出炉

本报北京7月2日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日公布了2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果，拟将河北、内蒙古等15个省（区、市）和新疆生产建设兵团的434个项目纳入国家竞价补贴范围，总装机容量2596.7208万千瓦。这比2019年纳入竞价补贴范围的2278.8642万千瓦装机容量，有所增加。

2019年是实行光伏补贴竞价新机制的第一年。简单来说，补贴竞价是指在确定的补贴资金预算总额下，将上网电价作为重要竞争条件，优先支持电价退坡力度大的项目，以加速补贴退坡，扩大市场规模。今年用于补贴竞价项目的预算总额为10亿元。

从项目类型看，纳入今年竞价补贴范围的普通光伏电站项目295个，装机容量2562.874万千瓦；全额上网工商业分布式光伏项目137个，装机容量33.0468万千瓦；自发自用、余电上网分布式光伏项目2个，装机容量0.8万千瓦。分省份看，装机容量在200万千瓦以上的省份有贵州、宁夏、河北、浙江、江西、青海。

从项目电价看，单个项目最低电价为0.2427元/千瓦时（相比2019年降低0.0368元/千瓦时），加权平均电价为0.3720元/千瓦时（相比2019年降低0.0644元/千瓦时）。“2020年平均电价幅度达到0.0785元/千瓦时，按20年经营期测算相当于为国家节省了约500亿元补贴资金，充分体现了竞价机制在补贴退坡中的作用。”中国光伏行业协会有关负责人分析。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 02 版）

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