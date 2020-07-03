七部委：鼓励高校毕业生到社区就业创业

本报北京7月2日电 （记者叶紫）据人社部消息，中组部、人社部、民政部、中央文明办、教育部、财政部、国家卫健委近日印发《关于引导和鼓励高校毕业生到城乡社区就业创业的通知》，拓宽高校毕业生就业渠道，助推城乡社区治理体系和治理能力建设。

通知提出，鼓励高校毕业生围绕社区服务需求就业创业，支持社区服务类企业、社会组织吸纳高校毕业生就业或组织见习，支持高校毕业生到城乡社区服务领域创业和灵活就业。社区工作者队伍出现空缺岗位优先招用高校毕业生，着力补齐新冠肺炎疫情社区防控中暴露出的社区工作力量短板，完善政府购买社区服务政策措施，培育发展各类城乡社区社会组织和社会工作服务机构，通过服务供给增加带动高校毕业生就业创业。

(责编：李都也(实习生)、李栋)