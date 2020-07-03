工信部力推高质量数据链 祛除工业大数据“顽疾”

中国宝武宝钢股份宝山基地利用工业大数据等实现了无人驾驶重载框架车在钢铁冶金行业工业化运行。图为正在运输中的无人驾驶重载框架车。

施 琮摄（人民图片）

近年来，随着中国新一代信息技术与工业融合不断深化，数据驱动的工业新模式新业态不断涌现。相较于互联网服务领域大数据应用的普及和成熟，中国工业大数据总体上仍处于探索和起步阶段。工业和信息化部近期发布《关于工业大数据发展的指导意见》（以下简称《意见》），加快推动中国工业大数据发展步伐。

改变“不想用不敢用”现象

当前，中国工业大数据在采集过程中存在不少问题，比如，因企业信息化基础差、设备接口不开放等造成数据难以采集；企业数据底账不清，不知道自己有哪些数据，大部分工业数据处于“睡眠”状态；数据孤岛、数据失真等现象普遍。

在中国社科院工业经济研究所研究员贺俊看来，出现上述问题的主要原因在于，当前工业大数据的积累程度严重不足，同时，很多企业尤其是中小微企业仍心存疑虑，将工业大数据视为企业机密，数据开放积极性不强，“不想用、不敢用”倾向严重。“这就需要政府发挥职能，统筹建设国家工业大数据平台，积极引导企业意识到采集工业大数据的好处。”贺俊说。

比如，在新冠肺炎疫情暴发初期，针对重点物资保障需求不明、底数不清、对接不畅等困难，工信部依托“制造强国产业基础大数据平台”快速建成“国家重点医疗物资保障平台”，运用信息化手段保障重点医疗物资的科学调度、统筹平衡和高效供应，为打赢疫情防控阻击战提供有力支撑。

工信部信息技术发展司相关负责人表示，此次《意见》的出台，正是为了形成完整贯通的高质量数据链，推动工业大数据全面采集、高效互通和高质量汇聚。《意见》中提出，支持工业企业实施设备数字化改造，升级各类信息系统，推动研发、生产、经营、运维等全流程的数据采集；支持优势产业上下游企业开放数据，加强合作，共建安全可信的工业数据空间，建立互利共赢的共享机制；建设国家工业互联网大数据中心，汇聚工业数据，支撑产业监测分析，赋能企业创新发展等。

筑牢数据安全防线

今年6月，日本汽车制造商本田（Honda）表示，其服务器受到Ekans勒索软件攻击。据悉，该勒索软件拥有相对较新的攻击模式，具有锁定工厂中工业控制系统和机械的功能。相关数据显示，中国34%的联网工业设备存在漏洞，这些设备的厂商、型号、参数等信息长期遭恶意嗅探，仅在2019年上半年嗅探事件就高达5151万起。这无疑给政府和企业敲响了警钟。

工信部信息技术发展司相关负责人介绍，当前中国工业信息安全防护能力之所以滞后于工业融合发展进程，除了技术上传统IT信息安全系统无法有效防护工业数据安全外，工业数据安全责任体系建设方面的部分空白也是重要原因。此外，中国工业信息安全领域的企业规模普遍较小，缺少龙头企业，产品竞争力不强。

《意见》提出，构建工业数据安全管理体系；加强工业数据安全产品研发；开展加密传输、访问控制、数据脱敏等安全技术攻关，提升防篡改、防窃取、防泄露能力；加快培育安全骨干企业，增强数据安全服务，培育良好安全产业生态。

“安全问题已成为制约工业大数据全面发展的重要因素。”贺俊表示，同时要意识到，创新和强化工业数据安全防护，还需要政府做好制度建设，进一步厘清企业在数据防护方面承担的责任和义务。《意见》强调，明确企业安全主体责任和各级政府监督管理责任，构建工业数据安全责任体系等，这些措施将筑牢中国工业大数据发展的底线和防线。

向深度应用持续发力

当前，工业大数据已成为推动制造业数字化、网络化、智能化发展的关键生产要素。在日趋激烈的国际竞争面前，谁掌握了工业大数据，谁就掌握了促进市场发展的战略资源。赛迪顾问等机构发布的《2020中国工业大数据产业创新与投资趋势》显示，在政策和技术的驱动下，工业大数据市场将成为下一个蓝海，人工智能、边缘计算等新兴技术将持续助力工业变革和制造商业模式变革。

发展工业大数据是一项复杂的系统工程，既需要在宏观层面加强体系化布局，建立全面系统的工业大数据生态，也需要在微观层面务实着力，提升企业的数据管理能力。这些都亟须推动《意见》尽快落地生根。据悉，工信部将与各地工业和信息化主管部门做好对接，建立纵向联动、横向协同的推进工作机制，落实《意见》相关措施。

贺俊建议部分领军企业在数据应用上深入探索，解决中小微企业“不想用、不敢用”问题，通过在供给端培育海量工业APP、工业大数据解决方案供应商、向中小企业开放数据服务能力等手段，降低企业数据应用的成本投入和专业壁垒，共同推动工业大数据全面深度应用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)