逗“鹅”冤不冤，司法说了算

一场商业诉讼，因为戏剧化元素迭出，被演绎为娱乐狂欢。
先是杠上家喻户晓的“国民女神”，紧接着剧情反转为诈骗局，再到卖惨卖萌，自嘲自黑，最近两天腾讯和老干妈的瓜，不仅广大网友吃得津津有味，百度阿里等巨头也先后送出问候，更有八竿子打不着的各大品牌商纷纷拍一拍鹅厂。
从化解尴尬的角度看，腾讯这一轮操作可谓经典。放低姿态，化身上当受骗的“傻白甜”，既博得同情还赚足流量，相当于一波品牌营销。
只不过，残酷的商业竞争不相信眼泪，严肃的法律纠纷不能靠“一言难尽”“悬红辣酱”解决。相较于“辣椒酱香不香”“腾讯到底是不是个憨憨”，这笔1600万元的广告合同才是事件核心。在泛娱乐化表达之后，竞争对手的隔空喊话才是腾讯真正要面对的。
回归事件本身，这一切源于一纸诉状。腾讯称这期间曾“多次催办无果”，可见在引起舆论关注前，双方多有接触。但蹊跷的是，这笔合同似乎未能够引起双方足够的重视。从目前看，贵州法院的通报和腾讯此后的表现，似乎坐实了“萝卜章”诈骗的事实。细究之下，除腾讯内部审查、直接采用诉讼手段请求冻结老干妈资产等问题外，涉事各方仍有诸多疑点待解。
根据通报，三名骗子要为1600万买单。但从犯罪动机和犯罪实施看，这三人以身犯险，签订价值千万元以上的广告合同只为游戏礼包码？即使动机成立，他们又是如何骗过号称“南山必胜客”的腾讯法务部的？
老干妈也难逃质疑。从现有事实看，腾讯旗下QQ飞车手游曾携手“老干妈”推出限定款礼盒，这一期间也在微博上形成了阅读量超亿的热门话题。如果骗子并非老干妈的成员，那限定款的“老干妈”是如何生产出来的？老干妈真如声明所言对合作毫不知情？
相较于腾讯的体量，1600万的亏损即便不足以对经营业绩造成实质损害，但涉及投资者利益，不可语焉不详。更有论者指出，作为一种现象，两家企业闹到这一步，已经不只是关乎企业利益的私事。涉事企业处置惯性背后对应的司法态度，后续司法处理如何不偏不倚，都溢出了企业私事的边界。
值得玩味的是，两地司法部门的立场都非常鲜明。贵州公安给出的通报尚未呈现事件的完整原貌，信息有待进一步披露。至于深圳南山法院，尽管有律师分析称，诉中保全并不会对资产冻结者造成实质伤害，但冻结行为依然值得商榷。
在7月2日腾讯和字节跳动高管之间的交锋中，我们可以瞥见，请求法院查封冻结资产的招数，大公司屡试不爽。从这层意义上，老干妈不是个例。
要“鹅”不被白逗，“妈”不再蒙冤，扑朔迷离之际，越需要公正司法给出答案。即便是对吃瓜群众来讲，最吊胃口的也还是事件真相。
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