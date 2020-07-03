贾跃亭“脱壳” 能不能"踏上"回家路有待商榷

在互联网发展史上，乐视、法拉第未来创始人贾跃亭肯定会被记上浓墨重彩的一笔。7月2日，“重启人生”的贾跃亭又发挥自己讲故事的特长，发布了一封公开信，宣布个人破产重组方案生效。从某种程度上说，这意味着“蛰伏”了三年的贾跃亭胜利了，从此无债一身轻。但对于众多乐视股民和债权人来说，如今只能用那套“散财消灾”的说法安慰自己，所谓的债权人信托和FF股权什么时候能换成真金白银，在一纸协议之后，怕是遥遥无期。

感恩

“讲故事”是贾跃亭的惯用手法，从乐视时期的PPT、内部信，再到如今的公开信，合在一起或许都够集结出版了。在这封题为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信中，贾跃亭把对自己所受争议的交代和回应，浓缩在了2350个字里。

他很自豪地宣布，自己在美国申请的个人破产重组最终完成，重组方案正式生效，债权人信托也随之正式设立并开始运营。此后，贾跃亭将把目前个人所持的全部FF股权转入债权人信托，作为FF创始人他不再拥有任何一股FF股权，公司日常管理权也交付给FF全球CEO毕福康，但将继续以FF全球CPUO和全球合伙人身份在FF工作。

这意味着，自方案生效日起，贾跃亭在美国的个人债务将直接解除，据悉，在接下来的四年内，债权人不得在任何美国以外的管辖地直接主张追究贾跃亭的个人责任，或衍生性地以贾跃亭债权人的名义提起任何新诉因。可以说，继出国后，贾跃亭第二次“金蝉脱壳”了。

信里，贾跃亭对债权人表达了感谢，“我的债权人高度认同合伙人制，这也是我个人破产重组成功的核心原因之一”。毕竟方案通过与否，决定权在债权人身上，而在过去的大半年之中，因为部分债权人的反对，贾跃亭的计划进行得并不顺利。

但事实上，债权人图的不过是贾跃亭还钱，经过财产证明和天价离婚案，贾跃亭看起来已经“无钱可还”，FF的股权是他手里唯一的筹码，债权人不同意也得同意，万一能赌成功呢？这和他们是不是高度认同合伙人制恐怕没有什么关系。

贾跃亭还在信里表达了对支持自己历次创业的投资人，尤其是融创和恒大在关键时刻施以援手的感谢。有意思的是，这两次合作最终都不欢而散，融创在损失150亿元后，将乐视旗下比较优质的资产——乐视影业（现“乐创文娱”）和乐视致新（现“乐融致新”）的控制权拿到了手中。日前，融创旗下的天津嘉睿以1.3137亿元拍得包括“乐视TV”“乐视TV超级电视”在内的1354项乐视商标专用权，彻底将乐视电视变为自己的资产。

致歉

回顾过往，贾跃亭创造了乐视的辉煌，也导致了乐视的倒塌。5月14日，深圳交易所决定乐视网股票终止上市。这代表什么呢？代表28万股民基本血本无归。

贾跃亭第一次公开表达了自己对乐视股民的歉意：“我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。”

为了弥补股民的损失，贾跃亭给出了一个目前看来还很是“虚无缥缈”的补偿方案：在得到债权人委员会批准后，已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后可以实施。

目前仍然是乐视网的退市期，受贾跃亭公开信影响，7月2日，乐视网成交额迅速放大，多次打开跌停，收盘时成交额达到1.38亿元，此前已连续17个交易日跌停。

乐视股民究竟亏了多少，如今已经很难计算。但根据乐视网的历史记录，2015年5月其股价最高时达到179.03元/股，时至今日，每股已跌到0.26元，乐视网的市值从1700亿元跌到了现在的10.37亿元。从单纯的数字上看，根据贾跃亭个人破产重组方案推算，10%份额目前大约等值5亿美元，远不及乐视市值的流失程度，而乐视股民后续将和贾跃亭其他债权人一样，从所持比例中获得对应的收益，当下只是一张空头支票。

更何况，乐视网此前曾发布公告称，按照贾跃亭个人破产重组方案的安排，10%的信托资产的收益对象是所有逾期提交索赔主张的贾跃亭个人债务的债权人，基于已经存在的基础现状，目前乐视网及“28万乐视网股民”均不属于贾跃亭个人债务的债权人。

承诺

“人生重启”“打工”“创业”，乐视倒了，这几个字眼放到贾跃亭身上，就只剩下FF，他现在的指望也只有FF。“我坚信，过去成功的经验和失败的教训都会是FF迈向成功的宝贵财富，我也绝不会重复过去的错误。”

从信中透露出的信息可以看出，贾跃亭对FF仍然充满信心，继乐视的生态化反后，他又提出了“共享智能出行生态”：创业六年来，FF已经实现了产品和技术创新、商业模式创新、用户生态创新和治理架构创新，推出了首款变革性的新物种——超豪华智能互联网车型FF 91，距离交付仅剩临门一脚，呼之欲出。

受困于资金问题，FF 91虽然早在2017年初就已公开亮相，却迟迟得不到量产，FF的融资情况也不容乐观。然则，根据贾跃亭公布的消息，或许是因为其个人破产重组获批，目前FF的研发、融资、BD等业务进展顺利，车辆软件和操作系统不断升级；B2B业务推出后，已经成功与两家美国重要企业达成了智能行驶平台的合作协议，FF与国内的一项合作也有望近期达成；与此同时，2019年初就已经制订的FF IPO计划也在紧锣密鼓地推进中，目前进展势头良好，FF正在筹划希望短期内快速完成IPO项目。

关于更多的造车进展，北京商报记者联系到了FF中国方面，对方表示目前没有更多可以透露的信息。

乘联会秘书长崔东树认为，贾跃亭能不能再次创业成功，首先要看融资效果，随后就是观察产品的市场接受度，当下的不确定因素还有很多。

“FF 91已经是三年多之前推出的车型，放到现在的市场未必是香饽饽，而且这款车型定位的超高端市场竞争也很激烈，没有多年的行业底蕴是很难真正打开市场的。”产业观察家洪仕斌说。

去年3月，FF与第九城市签署协议，成立专注于在华研发、生产和销售豪华智能互联网电动汽车的合资公司。但在这一年多的时间里，很少能看到关于这家合资公司的新闻。

与中国企业的合作，又让大家关注到贾跃亭回国的问题。贾跃亭在信里写道：“再次感谢你们的理解、支持和信任，让我能够有机会重启人生、兑现承诺，也让我能够‘踏上’回家的路。”

这里的踏上加了引号，值得玩味，能不能回国、会不会回国，看来还有待商榷。

(责编：李都也(实习生)、李栋)