快递包装回收非如想象中顺利 还有哪些瓶颈？

原标题：回收快递包装还有哪些瓶颈

北京商报讯（记者 王晓然 何倩）每天大量产生的物流包装垃圾应该怎样回收？难度在哪儿？7月2日，北京商报记者获悉，北京市邮政管理局已联合北京市城市管理委员会召开快递包装废弃物回收工作座谈会，双方就“快递业+回收业”的具体合作内容与方式进行交流，并进一步探讨回收体系建设、常态化激励机制建立、现有工作体系衔接等问题。在走访中，记者了解到，目前部分物流企业已经实现全网点设立回收装置，不过，要想在末端门店建立回收机制，却非如想象中那样顺利。

在位于朝阳区的一家妈妈驿站（圆通快递末端门店），北京商报记者观察发现，部分消费者会直接在驿站将纸盒、纸箱拆开，并堆放在站点的门口旁。据驿站的工作人员介绍，每天大概有几十个快递包装会被留在这儿，如果有人前来寄快递，他们会从中挑选较为完好的纸盒进行包装。

“因为这些包装已经磨损了，而且大小不一定能与物品匹配，所以大部分都用不了。而剩下的包装会有专门回收的人来拿取。”一边回答北京商报记者，该工作人员一边将物品放进一个用过的纸盒，重新贴上胶布，并将新面单覆盖住盒子上的面单。

即使是在高校中，据一位业内人士讲述，服务站每天的快递量平均为4000件左右，纸箱类快递占了3000件以上，其中仅有30%的纸箱纸盒可以进行回收再利用。

除了包装损耗影响了回收率，事实上，场地、消费者的拿取习惯等也会影响门店建立回收机制的积极性。“我们驿站的包裹量比较大，场地有限，腾不出地方放置回收箱，而且很多人会将快递带回家，设置回收比较多余。”一位驿站的工作人员坦言。

据了解，当前部分物流企业已经实现回收装置的全覆盖。中通相关负责人表示，全国的网点已铺设超过2.1万个包装废弃回收装置，北京的网点也全部设立了回收箱。一位京东物流北京某区域站点的负责人告诉北京商报记者，目前站点已经设置了回收箱，员工送货上门时，也会向客户询问是否需要回收纸箱。伴随着快递量逐年上涨，纸箱、塑料袋、泡沫盒等快递包装已经成了小区垃圾箱的“常客”，其造成的资源浪费与环境污染越来越难以忽视。实际上，自5月1日起，新修订的《北京市生活垃圾管理条例》已经开始实施。其提及，快递企业应使用电子运单和可降解、可重复利用的环保包装材料，鼓励其采取回收措施。

不过，使用环保包装也将提升成本费用。“可降解的包装材料价格是普通材料的两至三倍，如果大范围使用环保包装材料，必然将抬升快递成本，因此企业可以通过使用可循环的包装袋、中转袋，或者逆向召回快递包装等方式来降低成本。”上述业内人士建议道。

除此之外，在转运中心，物流企业通过使用可循环环保袋等方式来节约快递资源。百世相关负责人告诉北京商报记者，从2019年4月起，百世各大转运中心便推广使用可循环集包袋。截至2019年12月底，华东、华北、华中和华南区域站点均推广使用环保集包袋，全网投入使用500万条。

“该集包袋具有芯片识别、路由追踪功能，其群感应RFID芯片技术还可实现包裹中转、丢失、区域流向、稽核等信息收集。相较于传统的最多只能使用2次的编织袋，实际可重复使用达到40次以上，能有效提高转运中心出入库效率，同时减少浪费、降低污染。”该负责人说道。

可见的是，北京将继续推进快递回收的落实。北京市邮政管理局表示，后续，将进一步推动北京市快递包装废弃物回收工作，提高回收利用效率。

(责编：李都也(实习生)、李栋)