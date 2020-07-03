万亿成交额燃爆市场 A股牛市风再起

下半年伊始，A股市场接连大涨。7月2日，大金融板块集体爆发助力大盘持续上攻，被誉为行情风向标的券商股更是掀起涨停潮，“燃爆”A股。截至收盘，沪指上涨超2%，剑指3100点。投资者交易热情可谓高涨，两市成交额时隔近4个月后再度突破万亿元大关。A股牛市之风再起。与此同时，北向资金加速流入抢筹，当日净流入额超过170亿元。

两市成交额达1.08万亿元

延续前一日的大涨，7月2日，A股持续强势上攻，沪指在前一日突破3000点后逼近3100点。与此同时，两市成交金额时隔近4个月后再度突破万亿元大关。

7月2日，A股三大股指集体小幅低开，但在开盘不久即强势上涨，上证综指、深证成指更是呈现典型的单边上扬态势，上涨势头强劲。截至午间收盘，上证综指涨幅即超过1%，午后开盘，上证综指继续上攻。截至当日收盘，上证综指大涨2.13%，报收3090.57点，剑指3100点指数关口。深证成指、创业板指亦双双飘红收盘。其中，深证成指报收12269.49点，上涨1.29%；创业板指站稳2400点上方，报收2424.39点，上涨0.2%。两市个股呈现普涨行情。

投资者的交易热情高涨。东方财富数据显示，7月2日，沪市全天成交金额达到4782.16亿元、深市全天成交金额达到6018.53亿元，合计成交额为10800.69亿元。而上一次A股两市成交额突破万亿元还要追溯到今年3月10日。

从个股来看，两市有3只股票在7月2日全天成交金额突破百亿元。其中，中信证券成交金额位居两市之首，达到119亿元。东方财富、中国平安紧随其后，当天成交金额分别为116亿元、110亿元。京东方A、贵州茅台等个股成交金额亦居于前列，当日成交金额均超过70亿元。

金融股大象起舞

两市万亿成交额背后，金融股大象起舞。东方财富数据显示，截至当日收盘，两市行业板块涨多跌少，61个行业板块近乎全线飘红，仅前期大涨的医疗行业、工艺商品、贵金属微跌。大金融板块表现强势。券商信托行业板块大涨7.41%，高居全部行业板块之首。保险板块紧随其后，大涨6.68%。多元金融、银行板块涨幅居前，分别上涨4.51%、3.22%。题材方面，券商概念领涨两市，截至收盘，上涨7.46%。

大金融板块个股亦纷纷大涨，券商股更是掀起涨停潮。东方财富数据显示，券商信托板块中，包括中泰证券、招商证券、光大证券、浙商证券等在内的12只个股涨停。券商信托板块45只成份股中，收涨幅度超过5%的则多达43只。保险板块中，西水股份、中国人保均收涨超9.3%。另外，青农商行涨停收盘。

根据Wind统计，按照证监会金融行业划分，金融行业个股总市值在7月2日暴涨6100亿元。Wind显示，金融行业113只个股在7月2日的收盘总市值合计为17万亿元，前一交易日这些个股收盘总市值则为16.39万亿元。

在一位北京一家小型私募机构的分析师看来，金融股集体爆发，不仅进一步激发了市场的赚钱效应，还使得大盘上行有了最直接的动力。

A股大涨的同时，北向资金则加速进场抢筹。根据Wind，截至7月2日收盘，北向资金净流入额达到171.16亿元，居于今年以来单日净流入额第三位，刷新6月20日以来净流入额新高。其中，沪股通净流入111.61亿元，深股通净流入59.55亿元。

“局牛”转“全牛”

万亿成交额、沪指逼近3100点、券商股纷纷涨停、北向资金大举流入……A股7月2日交易行情可谓火爆。此情此景，牛市是否来临？投资者又该如何投资？

英大证券首席经济学家李大霄在接受北京商报记者采访时表示，A股两市成交金额再度突破万亿元，意味着A股再度迈入多头市场，或者迈入牛市。

在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来，行情风向标券商在近期持续上攻，7月2日再次大涨，显示出投资者对于后市的信心不断增强。“从投资风险来看，现在A股的投资风险较低，市场的整体估值也相对合理，A股市场可能会在下半年走出较好的走势。”杨德龙补充道，“上半年属于局部牛市，下半年则有望转向全面牛市。”

就预计下半年有望转向全面牛市的缘由，杨德龙给出三点解释。一方面是在疫情控制住之后，我国经济面出现了稳健回升，下半年经济复苏会加速，我国GDP也有望在下半年实现正增长。另外，从资金面的角度来看，居民储蓄向资本市场大转移的趋势非常明显。第三，从货币政策来看，为了应对当前经济的情况，可能会继续采取宽松的货币政策，低利率宽流动性仍然是央行的政策组合，因此下半年在流动性方面依然充裕。

虽然预计今年下半年A股市场有望转向全面牛市，不过，杨德龙也提示，需要关注的风险点是海外疫情的扩散。“当前A股市场的上涨主要还是受到流动性的推动，但等到海外疫情出现拐点，A股将走出更加强势的牛市走势，慢牛长牛行情将开启，对投资者来说将是一个好消息。”杨德龙如是说。

中信证券认为，A股将在下半年开启中期上行的“小康牛”，政策驱动基本面修复，A股在全球配置吸引力提升，宽松的宏观流动性向股市传导，三大因素将共同驱动A股上行。

山西证券研报显示，近期A股成交量中枢抬升，未来板块轮动行情或将持续，可对整体A股市场保持相对乐观的态度。中长期来看，继续把握经济复苏和宏观政策主线，关注可选消费类题材以及5G、数据中心、充电桩等科技类和新基建类概念。

投资配置方面，杨德龙称，消费、券商和科技是一直以来建议重点关注的三大方向。

(责编：李都也(实习生)、李栋)