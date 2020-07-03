大盘持续走高 小散要警惕只赚指数不赚钱

原标题：小散要警惕只赚指数不赚钱

大盘持续走高，蓝筹股、绩优股也屡创新高，中长期持股的投资者都收到了很好的投资回报，账面收益越来越高，但做短炒的小散却是只赚指数不赚钱，甚至还亏钱，投资者应注意其中的投资风险。

事实上，A股现在的指数基本已经被大盘蓝筹股垄断，一方面大盘蓝筹股的市值占比越来越高，而小盘题材股虽然数量庞大，但每一家公司的市值都很低，所以小盘题材股的涨跌不仅对指数的影响不大，甚至对于指数涨跌的反应也很弱，因为实力机构买进卖出大型蓝筹股，游资并不会因此而买进卖出小盘题材股，小盘股有小盘股的逻辑，所以近期大盘蓝筹股带动指数上涨，小盘题材股也没有相应的持续上涨走势。

虽然本栏非常推崇投资者进行价值投资，长期持有绩优蓝筹股，但是这毕竟是一件很枯燥的事情，很多投资者并不仅仅是为了体验稳健的投资收益，他们喜欢在投机的过程中获得超额投资收益并且获得博弈成功的快感，所以他们更愿意炒作题材股。但这样的操作收益并不稳定，甚至长期看还有亏损的可能。

资金越小的散户，投机性越强，这不仅仅是因为他们赚取快钱的动机更强，还因为小资金在题材股中也不会受到流动性的限制，所以不一定是大资金不愿意投机，也有可能是大资金没办法进行投机。换个角度看，在题材股中坐庄的游资也能算是大资金，投机性也是很强的。

那么问题来了，小散户到底应不应该进行投机炒作？从近期的走势看，价值投资者获得了满意的投资收益，而投机者的收益水平明显不佳。这里面有两方面的问题，一是蓝筹股的投资价值受到了大资金的充分认可，股价出现了明显的上行；另一方面是题材股缺乏合适的炒作题材，游资找不到合适的突破口，所以此消彼长之下，题材股的走势显得不佳，但从长期看，题材股的行情并不会绝迹，当出现合适的炒作题材时，题材股的行情还是会出现。题材股不如蓝筹股的原因在于，蓝筹股上市公司每年都能给投资者提供丰厚的投资回报，所以蓝筹股的投资者更接近于正和游戏，而题材股的炒作更接近零和游戏，如果考虑到交易成本等原因，题材股炒作更像是负和游戏，所以题材股给投资者带来的伤害并不是因为没有行情，而是因为有行情。

在本栏看来，资金量很小的散户投资者最好的投资渠道是买入公募基金，因为资金量太小，花费很多精力和资金去调研上市公司显然不划算，所以委托给专家进行长期价值投资显然是合适的；如果不愿意购买基金，则可以选择在合适的时机买入股票期权进行短期高风险高收益的投资；如果拒绝高风险，还可以选择生活中了解到的好公司进行长期投资。

总之，价值投资的综合收益肯定要好于题材炒作，长期盈利的投资大师，绝大多数都是价值投资者。

(责编：李都也(实习生)、李栋)