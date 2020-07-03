原标题：运营商“拔苗助长”抢夺5G市场

本报记者 赵鹏

手机还是4G的，套餐却是5G的，这样的用户还真不少。目前国内5G手机总销量刚超过5900万部，但5G套餐的用户数已跃过1亿户大关。运营商为何要“拔苗助长”？这多出来的5000万5G用户，又为何急着升级？

记者近日调查发现，为尽快“扶正”5G，运营商频繁加大折扣力度，甚至夹杂着“许升不许降”的“促销条款”。目前在同等价位下，5G套餐因性价比更高获得青睐。对于已驶入快车道的5G来说，“接班”4G的速度不断加快，三大运营商的5G用户争夺战也日趋激烈。

套餐用户超手机销量1倍

国内5G牌照发放已满一年。中国信通院数据显示，截至5月底，国内5G手机累计出货量刚超过5900万部。

不过令人诧异的是，目前国内5G套餐用户预计已超1亿户。中国移动数据显示，截至5月底，其5G套餐用户数已达5560万户，同期中国电信5G套餐用户为3400万户。换言之，这两家运营商5G套餐用户就超过了8960万户。

虽然中国联通迄今未公布相关数据，但业内普遍预计，其5G套餐用户至少也应该在2000万户以上。

5G套餐用户数几乎是5G手机用户数的两倍，是用户“被5G”了，还是4G用户心甘情愿先用5G套餐试水？记者注意到，夹杂着“许升不许降”的优惠条款，成了运营商“拔苗助长”推广5G的重要手段之一。

家住东城和平里的市民肖先生前几天根据10086客服的建议，没多想就改成了5G套餐。不过肖先生通过北京移动APP查询后，却有种“明降暗涨”的感觉。

“我原来是128元4G套餐，每月包含20G流量和150分钟通话时长，我还加了20元的语音翻番包。”肖先生说：“查询后才发现，我新办的原来是198元档5G套餐，虽然打折后是138元比原来总价便宜了10元钱，但这个升档套餐1年内只能升不能降，一下子就‘锁死’了我的选择权。”

肖先生发现，5G套餐还有128元和158元档，“客服的做法确实有拔苗助长和推销高价套餐之嫌。”

同价位下5G套餐性价比更高

“同价位下，5G套餐的流量和通话时长确实更多一些。”6月28日下午，北京一家运营商相关负责人在一场“科技惠民智享生活”的活动中透露了这一信息。

记者先后致电三大运营商客服，也证实5G入门级套餐性价比的确普遍高于价格相近的4G套餐。

“现在5G套餐都有7折优惠，入门级的129元档包括30G流量和500分钟通话时长，折后只要90元。”北京联通客服介绍称，4G的99元档套餐暂无优惠，只包括20G流量和300分钟通话时长。

对于北京电信用户来说，在价格相近的情况下，同样是5G套餐更实惠。“129元档的5G套餐优惠后是103元，包括了30G流量和500分钟通话时长。相比之下4G版129元档套餐优惠后是99元，虽然便宜了4元钱，但它只包括20G流量和500分钟通话时长。”北京电信客服明确告诉记者，在普遍偏好网络流量的情形下，市民办理4G版129元档套餐的数量明显少于5G版。

北京移动相应的优惠力度同样也在加大。“我们入门级的128元5G套餐现在优惠后是88元，包括了30G流量和200分钟通话时长。”北京移动客服人员说，“4G的89元套餐没有折扣，只包括20G流量和40分钟通话时长，市民还是办5G套餐更划算。”

先抢用户再推商业模式

5G牌照发放正在赋能千行百业，也将催生出拉动经济的各种新动能。中国信通院测算显示，预计2020年到2025年期间，我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元，间接带动经济总产出约24.8万亿元。

然而对于运营商来说，如何迅速收回5G建设投资，才是当下的重中之重。以中国移动为例，2019年其5G投资为240亿元，今年则将超过千亿元。

“5G套餐打折后依然普遍在90元以上，相比二三十元的低价4G套餐，5G用户是绝对的核心用户，对运营商贡献更多，这也是运营商力推5G的重要原因。”通信产业专家项立刚说。

在项立刚看来，目前运营商和产业链正在寻找新的商业模式和落地的应用。他认为，5G用户群体越大，运营商未来越容易针对不同用户需求提供个性化服务，推出除语音和流量模式外更多新型的收费方式和商业运营模式。

“今年的疫情使得5G推进速度没有预期快，加之5G特有应用的缺乏，消费者热情不高导致换机潮姗姗来迟。”项立刚认为，为了让5G投资能摊薄成本尽快创造利润，这两年运营商只能先全力拓展用户规模。

记者注意到，工信部印发的《关于推动5G加快发展的通知》也明确提出，鼓励运营商通过套餐升级优惠、信用购机等举措，促进5G终端消费，加快用户向5G迁移，促进新型信息消费。

安永会计师事务所发布的《中国扬帆启航引领全球5G》报告显示，2025年中国5G用户数将接近6亿户。显然，三大运营商的5G用户争夺战不过刚刚起步。

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(责编：李都也(实习生)、李栋)