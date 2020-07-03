商务部：跨境电商前5月零售出口同比增12%

本报讯（记者 袁璐）商务部昨天举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰表示，近年来，作为新的外贸业态，跨境电商零售出口蓬勃发展，为中小微企业开拓海外市场、吸纳和稳定就业，发挥了积极作用。今年前5个月，跨境电商零售出口逆势增长，同比增长12%。

6月30日，商务部召开《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》网上专题发布会，明确将落实落细《国务院办公厅关于支持出口转内销的实施意见》，确保用足用好各项政策措施，全力稳企业、稳就业，帮扶外贸企业渡过难关，稳住外贸外资基本盘。

为进一步放宽加工贸易企业内销限制，实施意见提出进一步放宽内销征税时限，由每月申报调整为最长可按季度申报，节约了企业成本。海关总署企业管理和稽查司副司长林少滨表示，这将大大提高企业办理内销业务的整体效率，对企业开拓国内市场起到积极作用。数据显示，2019年，全国加工贸易内销货值金额约为3383亿元人民币，同比上涨8.4%。

此外，商务部将在今年下半年举办全国性促消费活动，利用步行街、重点商圈等在品牌集聚、渠道融合、市场人气等方面的优势，拓宽适销对路的出口产品内销渠道。帮助外贸企业进一步对接国内大型商贸流通企业、电商平台企业，支持各地将出口转内销产品纳入促消费活动范围。

(责编：李都也(实习生)、李栋)