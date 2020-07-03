贾跃亭宣布个人破产重组完成 自认乐视体系崩塌第一责任人

本报讯（记者 赵语涵）贾跃亭昨天发布公开信，宣布其在美国申请的个人破产重组最终完成，重组方案正式生效，债权人信托也随之正式设立并开始运营。他在信中致歉，表示“我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人”。

今年5月，乐视网退市。对此，贾跃亭表示，在得到债权人委员会批准后，已在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后可以实施，也将安排专门团队协调乐视网股民的赔偿事宜。

在公开信中，贾跃亭表示，FF91的量产交付只差临门一脚。

记者近期从FF获悉，其在中国落地总部的计划已取得实质进展。而随着贾跃亭破产重组的成功，有望获得更多融资的FF将尽快推动FF91量产交付，并将发布FF81、FFV9、FF71等多款车型。

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