商务部：前5个月中国服务贸易逆差大幅减少

本报讯 在商务部7月2日举行的例行发布会上，新闻发言人高峰介绍了1-5月份中国服务贸易有关情况。数据显示，中国服务进出口总额18686亿元，同比下降14.6%。其中，出口7592.6亿元，下降2.3%；进口11093.4亿元，下降21.5%；贸易逆差3500.8亿元，同比减少2851.5亿元。高峰说，前5个月中国服务贸易呈现出逆差大幅减少、知识密集型服务贸易占比继续提高两大亮点。
从服务贸易逆差大幅减少来看，1-5月份中国服务出口降幅趋稳，进口降幅进一步加大，出口降幅小于进口19.2个百分点，带动服务贸易逆差下降44.9%至3500.8亿元，同比减少2851.5亿元。
从知识密集型服务贸易占比继续提高来看，1-5月份中国知识密集型服务进出口8095.5亿元，增长8.7%，占服务进出口总额的比重为43.3%，提升9.3个百分点。其中，知识密集型服务出口4313.3亿元，增长11.2%，占服务出口总额的比重为56.8%，提升6.9个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长38.4%、19.7%、15.6%。知识密集型服务进口3782.2亿元，增长5.9%，占服务进口总额的比重为34.1%，提升8.8个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长34.4%和15.9%。（魏 桥）
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