报告显示：上半年内地和香港IPO保持增长

近日，安永发布的《无惧新冠疫情，中国内地和香港IPO活动保持增长》报告显示，2020年上半年，中国内地和香港IPO活动与去年同期相比保持增长，占全球IPO数量和筹资额的43%和46%。其中，上海证券交易所夺IPO数量与筹资额双冠王。中国企业高居全球前十大IPO的前三甲，分别是京沪高铁、京东和网易。

与之形成鲜明对比的是，受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年全球IPO活动放缓，共有412家企业在全球上市，筹集资金667亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降20%和12%。

对此，安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽表示：“今年第二季度，中国内地和香港的IPO活动恢复到了新冠肺炎疫情暴发前的水平。主要原因是疫情在中国内地得到了控制，一些备受瞩目的公司在香港进行了第二上市。随着中国政府持续推出经济刺激措施，中国人民银行继续向市场提供流动性支持，这将有助于加快经济复苏，提振2020年下半年IPO市场前景。”

新冠肺炎疫情对中国内地上半年IPO活动影响不大。报告显示，2020年上半年，A股市场预计共有120家公司首发上市，筹资1399亿元人民币，IPO数量和筹资额同比分别增加88%和132%。科创板继续推动A股IPO活动，IPO数量和筹资额在A股各板中分列第一（39%）和第二位（37%）。在上半年A股前十大筹资额的IPO中，科创板企业占据4席，共筹资138亿元人民币，占前十大的23%。截至6月19日，A股排队上市企业达到632家，新股发行通过率高达93%。在上海证券交易所排队的科创板企业194家。

港股方面，2020年上半年，香港市场预计共有59家公司首发上市，筹资额870亿港元。由于疫情影响，IPO数量与去年同期相比减少20%，而筹资额增加21%。其中，京东和网易两大中概股回归香港共筹资543亿港元，占上半年筹资总额的62%。上半年接近六成的新股来自中国内地，筹资额占总额的96%。投资者申购新股的热情也比去年同期升高，平均超额认购倍数达212，比去年提升542%，上半年有96%的香港主板上市企业获得超额认购。

安永的报告认为，下半年IPO活动将受多方因素影响，中美关系面临新挑战，全球疫情和经贸形势不确定性很大，经济增速承压；另一方面，创业板注册制改革加快，多层次资本市场建立，有助于创新型中小企业的上市活动。新基建发展将对资本市场产生深远影响，硬科技所承载的技术进步红利是当前驱动中国经济增长的关键。

何兆烽表示，由于IPO排队企业数量维持高位，安永预计2020年下半年A股IPO活动仍将保持活跃，特别是创业板的排队企业数量占比列首位，具有创新元素的中小企业将是下半年上市主力。港股方面，中概股回归将对全年筹资额有极大影响。下半年仍可能会有海外上市的中国企业以第二上市的方式登陆香港。

(责编：李都也(实习生)、李栋)