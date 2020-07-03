多国疫情反复冲击持续 世界经济停摆复苏难期

原标题：全球经济金融迎百年未见格局

中国银行研究院发布的二季度《全球经济金融展望报告》分析指出，6月以来美国和部分新兴市场国家新增确诊人数激增，表明新冠肺炎疫情仍存在不断反复的风险，这将导致经济停摆的时间延长，增加市场动荡和后续复苏的难度；同时，疫情也加快了全球经济金融格局调整的进程。

今年二季度，随着疫情在全球的扩散及其冲击的加剧，世界经济下滑程度加大，陷入深度衰退。尽管主要经济体出台了规模空前的刺激政策，全球经济不至于陷入上世纪30年代的“大萧条”局面，但较2008年国际金融危机时期仍严重数倍。

国际经济贸易连降

在需求方面，国际贸易和投资大幅萎缩，企业裁员、收入下降削弱居民消费。联合国贸发会议（UNCTAD）估计，一季度全球商品贸易环比下滑5.0%，二季度环比再跌27%；国际直接投资大幅下降，其中一季度公布的绿地投资数量较2019年季度均值下降了37%，4月份的跨国并购数量较2019年月度均值下降了35%，全年外国直接投资（FDI）流量将减少至1万亿美元以下（下滑幅度不超过40%），连续第五年出现负增长。

在供给方面，人员缺位、物流阻滞、零库存管理导致全球供应链多环节受阻，部分行业面临产业链断裂风险。其中，对全球价值链高度依赖的产业，如汽车、光电子行业受影响最大，对航空行业收入影响最大，平均收入降幅超过40%。

从先行指标看，摩根大通全球综合采购经理指数（PMI）从2020年2月起持续数月低于荣枯线，其中4月份和5月份PMI甚至降至26.2和36.3，为近11年来最低的两个月。

展望三季度，随着欧美等主要经济体逐渐复工复产，前期各国宽松财政和货币政策逐渐发挥效用，企业生产和居民消费将缓慢回升，全球经济下滑幅度可能收窄。值得警惕的是，6月份以来美国和部分新兴市场国家新增确诊人数激增，表明疫情仍存在不断反复的风险，这将导致经济停摆的时间延长，增加市场动荡和后续复苏的难度。初步估计，二季度全球国内生产总值（GDP）环比增长折年率为-30.4%，较一季度下降24个百分点。

尽管疫情对全球各国均造成了巨大冲击，但由于不同地区疫情发展态势存在差异，各国实施经济封锁的时间点以及后续的复工复产进度不一，不同经济体衰退程度略有分化。

美国复苏前景不容乐观

美国是目前确诊和死亡病例最多的国家。一季度，美国GDP环比折年率下降5%（其中个人消费支出的环比拉动率达到-4.69%）。美国国民经济研究局（NBER）确认自2月份起美国经济结束史上最长的扩张周期，滑入衰退区间。

在美联储无限量宽松货币政策的推动下，金融市场资金紧张局面有所缓解，美国股市一度从低位大幅反弹至超过年初水平，但经济基本面依然疲弱，失业率飙升至历史最高值，占GDP接近80%的服务业下滑严重，尤其是中小企业资产负债表状况堪忧、破产数量大增。部分地区仓促复工导致确诊病例再度激增，将延缓经济复苏的步伐。6月11日，美股再次暴跌，表明了市场对经济前景的悲观预期。

预计二季度美国GDP环比折年率将下降41.4%。未来，美联储将继续维持零利率和资产购买政策，同时不排除考虑引入收益率曲线控制工具，以便加大对利率的有效管理。

欧洲经济衰退有望触底

欧洲加码宏观刺激政策，经济衰退有望触底。

一季度，欧元区GDP环比下降3.6%（折年率下降13.6%），创历史最大跌幅。二季度，欧洲疫情经历“至暗时刻”，经济也遭受巨大冲击。受封锁政策和收入减少的双重打击，欧元区4月零售下降19.6%。预计二季度欧元区GDP环比折年率将萎缩48.7%。

二季度末，随着欧洲疫情见顶，多国自6月15日起逐步松绑边界管控措施，6月份欧元区制造业、服务业PMI和消费者、投资者信心指数已从历史最低值有所回升，三季度经济下滑程度有望收窄。

为了进一步推动复苏，欧盟提议设立7500亿欧元的经济恢复计划，包括5000亿欧元援助和2500亿欧元贷款。欧洲央行提前宣布新的6000亿欧元购债计划，并将行动期限延长起码一年。

英国一季度GDP同比下滑1.6%，环比折年率下降7.7%，为2008年四季度以来的最大季度降幅。由于英国3月23日采取封锁措施，预计二季度经济萎缩幅度将大大超过一季度，环比折年率可能下降56.9%。英国推出总金额3500亿英镑的援助计划，财政刺激力度占经济总量的7%，远超2008年国际金融危机时期。预计英国央行将保持目前0.1%的低利率政策。

日本经济或将缓慢复苏

日本已连续三个季度负增长，后续或将缓慢复苏。

2019年四季度，受消费税上调的影响，日本经济已经出现负增长。疫情使得2020年一季度GDP环比折年率下降3.4%，预计二季度或将出现33.3%的经济萎缩。但随着5月底日本逐步取消紧急状态，6月份消费者开支出现改善迹象，日本政府认为经济急剧恶化态势将得到遏制。

为了加大对经济的刺激力度，日本央行6月决定将特别贷款计划规模由75万亿日元增加至110万亿日元，主要用于向为企业融资的银行提供资金。预计未来央行还将通过债券购买等方式使收益率曲线稳定在较低水平。

新兴市场债务困境难解

新兴市场疫情加剧，多国恐将陷入债务困境。

当前，新兴市场多国属于疫情的重灾区。巴西和俄罗斯确诊病例分别位列全球第二和第三，亚洲的印度以及南美洲的智利、秘鲁、阿根廷等国疫情加剧。大多数新兴市场国家的卫生体系较为薄弱，更容易受到疫情的冲击。同时，在全球经济衰退、外部需求下降等因素影响下，新兴市场面临资金流出、货币贬值、外债负担加大等多重压力。

尽管新兴市场国家央行普遍也采取了降息措施或量化宽松举措（QE）以应对衰退，但考虑到这些举措可能进一步导致货币贬值和外资流入减少，这些国家实施宽松政策面临更大的局限性。受此影响，印度、阿根廷等国主权信用评级已经被下调，部分国家政府宣布违约或者推迟偿还时限，预计未来潜在违约名单可能还会增加。国际货币基金组织、国际金融协会等多家国际机构已就新兴市场的主权债务风险作出警示。

疫情改写经济金融格局

新冠肺炎疫情不仅使全球经济遭受沉重打击，也将改变国际经济金融格局，百年未有之大变局进入加速期。

一是逆全球化趋势加剧。疫情发生前，全球经济已经处于疲软态势，发达经济体增长持续放缓，对全球经济的带动作用有所减弱；新兴市场经济增速相对较快，亚太等地区对全球经济增长贡献加大，全球经济格局呈现“东升西降”特征。后疫情时代，全球经济重心将继续东移，过去由发达经济体主导的全球化浪潮面临停滞或倒退。疫情也将加剧贸易保护主义，引发全球产业链调整，全球化布局将更多地向区域化转变。

二是低利率成为常态。发达经济体实际利率在过去三十多年处于下行趋势。疫情过后，发达经济体增速将长期低于潜在趋势水平，全球经济低增长时间将被延长。为了支持经济复苏，货币政策将继续保持宽松，未来几年低利率乃至负利率会成为常态。而这将引发金融资源的重新配置，资产泡沫与贫富分化可能加剧，进一步抑制实体经济增长。

三是新兴市场内外部脆弱性加剧。在当前国际经济金融治理体系中，新兴市场高度依赖外部市场与美元融资，本就处于相对弱势。在疫情冲击下，其自身内外部脆弱性更易被放大。与此同时，新兴市场财政和货币政策面临更多制约，进一步刺激的空间有限，这将增加其经济复苏的难度，部分甚至可能爆发债务危机，从而引发金融市场动荡与国际政经格局的调整。

(责编：李都也(实习生)、李栋)