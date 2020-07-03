2019年中国超市百强榜单出炉 近半数试水线上直播

中国连锁经营协会日前公布的2019中国超市百强榜单显示，2019年中国超市百强销售规模为9792亿元，同比增长4.1%，约占全年社会食品零售总额的18.1%；超市百强企业门店总数为2.6万个，比上年增长6.6%。

行业集中度较明显

超市百强以区域企业为主。所经营门店只在本省发展的百强企业有54家；跨区域，特别是门店覆盖20个及以上省级区域的企业仅有10家。

同时，超市百强企业规模差异较大。华润万家以951亿元排在首位；销售额超过百亿元的企业有21家，而销售额低于50亿元的企业有63家。前十位百强企业销售额达到5809亿元，占百强总销售的59.3%，具有较明显的行业集中度。

超市百强中，年销售额增长最快的是盒马鲜生，同比增长185.7%；单店销售额最高的是成都伊藤洋华堂，店均销售额约6.7亿元；门店超千家的企业有5家，分别是华润万家、永辉、联华、世纪华联和成都红旗。

2019年，超市百强销售额与门店同步实现两位数增长的企业共21家；销售额与门店数均比上年减少的企业有15家；销售额同比下降的有22家，门店数同比下降的有27家，以经营大型超市的企业为主。

整体表现稳中有升

从人效、平效、周转率、同店可比销售四个指标看，超市百强整体表现稳中有升。其中，百强平均人效突破百万元，达到100.4万元/人，比上年增加了2.1万元/人。从区域分布情况看，东部地区的人效明显高于中西部地区，一二线城市的人效明显高于三四线城市。

受电商分流、到店客流下降等因素影响，超市百强平效略有下滑，平均为13390.6元/平方米，比上年减少280元/平方米。但有近四成的企业依然实现了逆势增长。

百强同店可比销售平均增长3.2%，除东部的一二线城市外，百强门店可比销售均实现了不同幅度的增长，其中中西部地区门店同比增幅明显高于东部区域。

此外，库存周转天数平均延长了0.2天，由去年的38.3天增加到38.5天。

2019年，超市百强的人工成本和房租成本基本稳定，人均工资比2018年提高了5.8%，应付薪酬占企业销售的比率与上年持平，为6.1%。房租占销售比率为2.7%，也与上年持平。

超市百强平均毛利率为18%，比上年提高了0.1个百分点。其中，头部企业毛利率为21.3%，30亿～100亿元的企业毛利率为18.6%，10亿～30亿元的企业毛利率为17.3%，10亿元以下的企业毛利率为16.3%。

数字化营销成趋势

会员运营日益为超市行业所关注。2019年，百强会员消费已占到超市百强总销售的55.7%，比上年提高了2.4个百分点。会员占线下门店来客数的比率达到50%，比上年提高了2.1个百分点，会员客单价是平均客单价的1.15倍。

2019年，百强自有品牌开发力度进一步加大，每家企业平均拥有自有品牌SKU数865个，比上年增长了32.3%，销售占比从3.2%上升到4.1%，平均提高了28.1%。百强自有品牌商品总销售规模约400亿元，每个SKU实现销售额约50万元。

2019年，百强线上销售额接近500亿元，比上年翻一番，占总销售额的4.7%。近1/3的百强企业已在全部门店推出到家业务，到家业务客单价约75元。

社区拼团、网上直播等数字化营销手段已被诸多超市企业导入。其中，近六成的百强企业开展拼团业务，销售占比约为1‰。另有近半百强企业尝试了线上直播业务，经营私域流量得到越来越多超市企业的关注。

(责编：李都也(实习生)、李栋)