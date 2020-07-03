前五月我国服务贸易逆差大幅减少44.9% 结构持续优化

7月2日，商务部新闻发言人高峰在发布会上表示，今年1至5月，我国服务出口降幅趋稳，进口降幅进一步加大，出口降幅小于进口19.2个百分点，带动服务贸易逆差下降44.9%至3500.8亿元，结构上也进一步优化。高峰透露，商务部正在会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资新举措。

具体来看，前五个月，我国服务进出口总额18686亿元，同比下降14.6%。其中，出口7592.6亿元，下降2.3%；进口11093.4亿元，下降21.5%。

高峰指出，我国服务贸易逆差大幅减少的同时，结构上呈现进一步优化态势，知识密集型服务贸易占比继续提高。1至5月，我国知识密集型服务进出口8095.5亿元，增长8.7%，占服务进出口总额的比重达到43.3%，提升9.3个百分点。

其中，知识密集型服务出口4313.3亿元，增长11.2%，占服务出口总额的比重达到56.8%，提升6.9个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长38.4%、19.7%、15.6%。知识密集型服务进口3782.2亿元，增长5.9%，占服务进口总额的比重达到34.1%，提升8.8个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长34.4%和15.9%。

最近发布的一系列对外经贸合作数据均呈现向好态势。5月，我国外贸出口增长1.4%，全国实际使用外资同比增长7.5%，我国企业承接服务外包合同额同比增长10.4%。分析认为，随着国内疫情防控逐步进入常态化，复工复产加速，以及扩大对外开放系列举措出台，多重积极因素叠加推动我国对外经贸合作企稳。

利好政策还在加码。高峰说，在稳外贸方面，将继续围绕保居民就业、保基本民生、保市场主体的要求，抓好已出台政策落实，陆续出台相关政策，加大支持力度保住中小微和劳动密集型外贸企业。主要是完善出口退税方式，加快退税进度；引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持；加强人员往来保障；加快发展跨境电商等外贸新业态新模式；鼓励建设海外仓，加大对外贸服务平台建设的支持。

稳外资方面，高峰表示，将继续坚持促增量、稳存量并举，继续优化外商投资环境，做好招商、安商、稳商工作。一是加快落实新版外商投资准入负面清单，确保新开放措施及时落地；二是抓紧修订鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励的范围，使更多领域的外商投资能够享受税收等相关优惠政策；三是加强重点外资项目服务工作，协调解决外资企业和重点外资项目面临的困难问题；四是修订出台《外商投资企业投诉工作办法》等规章，进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

(责编：李都也(实习生)、李栋)