前五月出口退税6324亿 助力外贸企业逆势突围

《经济参考报》记者从国家税务总局了解到，今年1至5月，全国累计为企业办理出口退免税6324亿元。聚焦“六稳”“六保”，全国税务系统用税收政策落实稳外贸发展，用出口退税速度保市场主体，有力保障了出口企业盘活资金、逆风拓市。

“出口退税率的提高对我们出口企业来说是一大利好政策。1084项产品出口退税率提高至13%后，我们生产的多项产品受益，目前已经收到退税款241.84万元，极大地帮助我们渡过难关。”云南瑞丽市华远进出口有限公司财务负责人表示，“加量”的出口退税款解了企业的燃眉之急。

3月17日，国家税务总局会同财政部联合制发《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。中央财经大学教授樊勇表示，出口退税率的提高，有利于降低企业经营成本，提升出口产品国际竞争力，在疫情全球蔓延、外贸市场低迷背景下，有力提振了外贸企业信心，是助力外贸企业渡难关的关键之举。

不仅是提高出口退税率，加快退税速度也为企业助力。对外贸企业而言，稳定的资金流尤为重要。为了加快退税速度，税务部门积极推行无纸化退税申报，将全国正常出口退税的平均办理时间再提速20%。截至5月底无纸化退税申报企业户数已占全部申报企业户数的93%，退税额占全部退税额的96%。

在山东，受疫情影响，烟台莱州三力汽车配件有限公司面临资金周转困境。了解到企业困难后，当地税务部门加速审核办理，460余万元出口退税款当日退还。

安徽六安索伊电器制造有限公司同样是退税提速的受益者。“我们提交申报后，从税务部门审批完成到税款退库，217万元的退税款竟然只用了半天。”企业财务负责人施军称赞道。据悉，当地税务部门会同人行国库、银行，建立“税库银联动”机制，优化退税审核流程，实现“随到随审”“即到即办”。

此外，税务部门在推行出口退税无纸化申报的基础上，大力实施出口退税全程“非接触式”办理，自2月10日推行以来已有近29万户企业通过“非接触式”方式申报办理退税4324亿元，切实降低办税成本，优化营商环境。

疫情期间，出口退税的云端“容缺办理”是税务部门推行“非接触式”办税举措之一。“我们首次办理出口退税申报时，正发愁纸质资料怎么提交，就接到了税务部门的电话告知可以容缺办理，先退税后补资料，这份信任让我们很暖心。”收到91万元的退税短信，浙江森雅进出口有限公司财务负责人余会芳说。

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