两市成交再破万亿 增量资金冲刺入场

在上证指数刚刚突破3000点大关之后，7月2日，沪深两市全天成交金额达到10800亿元，时隔近四个月后再度突破万亿大关。截至当天收盘，上证指数上涨2.13%，收报3090.57点，创五个半月新高；深证成指上涨1.29%，收报12269.49点，续创四年半新高；创业板指微幅上涨0.2%，收报2424.39点。
当天，互联互通机制下的沪港通和深港通继续大幅净买入。当天北向资金合计买卖总额高达1491.7亿元，创下历史新高。
同时，增量资金入市势头猛烈，WIND统计数据显示，今年上半年已成立678只新基金，合计募集规模1.065万亿元，超越了2015上半年大牛市行情下新基金的成立规模。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，在疫情控制住之后，我国经济面稳健回升，下半年经济复苏会加速，经济面回升会给上市公司带来更好的盈利修复，下半年上市公司的盈利增长相比上半年要明显好转。
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