上半年城投债发行逾2万亿 超七成借新还旧

城投债市场持续升温。Wind最新数据显示，上半年全市场城投债共发行2655只，规模达2.15万亿元，相比去年同期1987只、1.64万亿元规模，分别上涨25.2%和23.7%。

今年以来，我国城投债发行规模、净融资均较去年同期增长较多，再融资环境有较大改善。分区域来看，除了云南、吉林、宁夏、青海、甘肃、黑龙江、内蒙古等省份净融资额较去年同期有所下降，其余省份净融资都有所改善。分等级来看，各等级城投再融资环境均有所改善。

从信用等级看，AAA级主体发行城投债占比最大且明显上升，从去年同期的38%上升至今年6月19日的44%；从债券期限分布看，短期债券规模占比有所增加，一年及以下期限占比达32%，同比回升4个百分点；从募集资金用途看，主要用途仍是借新还旧，数量占比超七成。

“根据前五个月有披露募集资金用途的城投债投向，其中，有13136.14亿元用于借新还旧，占披露总额的79.05%，有1581亿元用于补充流动性资金，占比9.51%。除借新还旧和补流之外，较多资金投向棚改和保障房项目、高速公路和轨道交通等交通建设，金额分别为645.79亿元、361.53亿元，占比分别为3.89%、2.18%。此外，还投向园区建设、民生事业、抗疫等领域。”国金证券首席固收分析师周岳表示。

从二级市场上来看，今年来城投债整体趋势基本保持稳定，不同等级城投债的信用利差走势趋于一致，表现为3月至4月初的小幅走阔、5月和6月小幅收窄。“除了西南、西北地区个别省份，整体看，信用利差收缩的省份数量更多，说明大部分地区目前城投融资环境仍然较好，其中利差收窄最明显的有陕西、吉林等省份。”方正证券研究所报告指出。

记者了解到，今年上半年融资平台获得的各类贷款都在增加，包括项目贷款、置换贷款以及疫情防控贷款。“目前融资平台作为贷款主体参与疫情防控主要有两种方式：一种是市县级城投直接作为贷款主体，资金用于当地医院建设、医疗物资采购等；一种是高级别城投（地市级及以上）作为统贷统还主体，获贷款后再转贷给相关企业。其中，贷款行为国开行和农发行。”有券商承销人士向记者表示。

穆迪助理副总裁、分析师许晨称，尽管5月发行势头有所放缓，但前五个月发行额较上年同期增长31%，在加大基建支出的情况下，年内将会有更多境内城投债发行。中诚信国际预计全年城投债发行规模约在4.5万亿元。

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