前五月销量腰斩 英汽车业仍处“停滞状态”

英国汽车制造商和经销商协会日前公布的数据显示，受新冠肺炎疫情导致工厂关闭及需求减少等影响，英国5月汽车产量同比大幅下降95.4%，创1946年以来5月产量最低水平。

数据显示，5月英国汽车产量仅5314辆，其中，4260辆出口海外市场，1054辆供国内市场。虽然5月英国汽车产量同比锐减，但较4月有大幅回升。4月英国汽车产量仅197辆，为1946年2月以来最低水平。今年前5个月，英国汽车生产总产量为324763辆，同比下降41.7％。英国汽车制造商和经销商协会预测，今年全年英国汽车产量将下降三分之一至92万辆。

协会表示，虽然5月英国三分之二的汽车工厂已开始恢复生产，但鉴于全球主要市场现在才刚刚重新开放，整个产业链条并未完全打通，英国汽车行业仍处于“停滞状态”，即便是那些开放的工厂也仍然受到强制保持距离要求和购车需求减少的限制。

此前的数据显示，英国5月售出的新车数量为20247辆，比2019年5月减少了近16.35万辆，创下自1952年以来最差的5月销售业绩。虽然英国5月汽车销量同比下降89%，但比4月97%的降幅略微收窄。受疫情影响，今年前5个月，英国汽车销量下降51.4%。

英国汽车制造商和经销商协会上周发布的调查报告称，受疫情影响，现阶段英国汽车业三分之一的员工处于“休假状态”，六分之一的员工面临被裁员的风险。由于全球经济活动停滞、市场封闭、工厂停工，6月以来英国汽车业已宣布裁员超过6000人。

据外媒报道，英国汽车经销商Lookers上个月宣布裁员1500人，关闭12个展销店。阿斯顿·马丁公司也宣布裁员500人。此外，豪华车品牌宾利计划在英国削减大约1000个工作岗位，以弥补英国工厂关闭期间的收入和产量损失。

据路透社报道，英国政府推出了一系列支持经济发展的政策，其中包括一项临时休假计划，即为临时休假的员工支付80%的工资，每月最高可达2500英镑。英国汽车制造商和经销商协会首席执行官迈克·霍斯表示：“政府的干预已经是前所未有的，但就目前来看，政府要做的还有很多。我们需要一揽子支持计划来重启、提振需求，以增加产销量。”

据路透社报道，除疫情造成的打击，英国与欧盟在“脱欧”过渡期结束前达成新贸易协议的不确定性也给汽车制造商带来压力。在上周举办的2020年国际汽车峰会上，霍斯再次提醒称，如果在年底英欧谈判期限到来之际，双方达不成自由贸易协议，英国汽车业遭受的损失远大于新冠肺炎疫情带来的损失。霍斯称，英国汽车产业急需政府签下一份自由贸易协议，否则增加的成本会转嫁到消费者头上，无论是商业机会还是市场都将难以挽回。

(责编：李都也(实习生)、李栋)