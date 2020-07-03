市值达2100亿美元 特斯拉成全球市值最高车企

7月1日，美国电动车制造商特斯拉公司市值达2100亿美元，成为全球市值最高汽车企业。特斯拉股票价格当天盘中一度达每股1135.33美元，创历史新高。按这一价格计算，特斯拉市值达2100亿美元，超越日本丰田汽车工业公司。这一市值也超越道琼斯成份股中多家企业，包括可口可乐、迪士尼、思科、默克和埃克森美孚。

在标普500指数中，仅19家企业的市值超过特斯拉。特斯拉的市值同样高于在线支付平台贝宝（PayPal）。特斯拉创始人埃隆·马斯克曾是贝宝前身之一X.com的联合创始人。

日本《日经亚洲评论》认为，特斯拉市值超越丰田，凸显汽车行业格局正在改变。随着汽车行业向互联、自动化、共享和电动方向转型，投资者视特斯拉为这一趋势中的领跑者。

报道说，特斯拉股价最新一波上涨源于有关特斯拉业绩的乐观预期。多家外国媒体6月29日报道，马斯克在一份内部文件中说，对今年第二季度实现盈亏平衡感到乐观。分析师此前预期，受新冠肺炎疫情影响，特斯拉第二季度将严重亏损。

自2019年第三季度以来，特斯拉季报已连续三个季度显示净盈利。《日经亚洲评论》分析，如果特斯拉今年第二季度继续净盈利，其被纳入标普500指数的几率将增加。

美国和中国是特斯拉两大市场，特斯拉已在这两个市场建起本土生产网络。设在中国上海的“超级工厂”2019年11月投产前，特斯拉在全球仅有一座组装厂，位于美国加利福尼亚州。特斯拉设于德国的一座工厂正在建设，预期2021年启用。

美国媒体6月早些时候报道，特斯拉打算在美国再建一座汽车组装厂，新厂可能落户得克萨斯州。

(责编：李都也(实习生)、李栋)