雅居乐新房无法入住 品牌房企为何频陷质量纠纷？

原标题：品牌房企为何频陷质量纠纷？

“当初买楼就是冲着雅居乐的大品牌来的，没想到实际到手的房屋质量这么差，从2018年10月15日正式收楼的第二天开始，一路维修到现在都没能修好。”今年端午节前，雅居乐小院流溪三期四组团（如院）的业主鸿哥（化名），一见到南方日报记者就大倒苦水。一年多来，与他一样深受墙裂、漏水、鼓包等质量问题困扰的同小区业主不下200位。虽当地住建部门为此多次约谈雅居乐高管，公司亦组织人力维修过多轮，但始终未能从根本上解决问题，导致房屋至今无法使用。

实际上，近年来雅居乐旗下多处楼盘均出现过类似纠纷。“在同行当中，雅居乐开发的商品住宅质量原本处于中上水平，开发商处理问题的态度亦可谓良好。”6月15日刚刚接受业主聘请前往雅居乐海珠小雅勘查的验房师坦言，在当前“高周转”的模式下，哪怕是头部企业亦难免出现质量把关不到位的问题。

“交付的房屋必须质量合格，这是法律对开发商最基本的要求。既然你的广告承诺那么好，就应该卖给我一套真正能住的房子。”鸿哥说。

●南方日报记者 周中雨

外墙防水没做好，新房开裂渗透

2018年10月15日接到收楼通知前，鸿哥便提早定制好了一屋的高档家具。然而，直到今天，大部分的家私仍未敢搬进屋里存放，生怕被“久治不愈”的漏水问题损坏。

按照雅居乐的承诺，鸿哥花200多万元买下的这套住房装修精良，稍加添置一点家具就可以入住。当天他和妻子一起前往如院收楼时，发现开发商交来的却是一套质量不合格的房子，客厅主卧、次卧、客厅、天台，到处可见墙壁开裂、鼓包、脱皮等现象。

在他的极力要求下，开发商第二天便找来师傅进行维修，对内墙钻开打胶做补漏处理，有的地方重新扇灰掩盖，对楼顶雨棚反坎周围，重新挖开做了防水。谁知道，一场大雨后，原来的地方不仅没完全堵住，还出现了许多新的渗漏点。楼梯平台位置渗漏到客厅天花，挡板发霉。房屋靠近外墙的房间墙面渗漏，造成室内墙壁渗水、起泡、发霉。由于大量室内问题是由外墙渗漏导致，而外墙防水一直没有处理，如此反反复复修过多轮，导致问题始终未能根治。

今年端午节前，记者前往雅居乐小院流溪三期实地走访发现，偌大的如院小区只有零星几户人家入住。自2019年8月南方日报和南方+对该问题进行曝光以来，在住建部门督促下，雅居乐虽然一直积极跟进维修，但整个小区仍能看到许多外墙存在墙壁开裂、脱落现象，在鸿哥所在的畔溪一街附近，可以看到部分业主已经将天台地板挖开，准备重新做防水处理。走进鸿哥的房子，肉眼可见的问题包括：厨房和客厅天花顶部渗漏，房间窗户周边漏水，主人房背景墙壁漏水，次卧墙面下部渗漏发泡，房间外墙渗漏，顶楼电梯公共墙面开裂，下部排水沟漏水到公共楼梯间，顶楼玻璃楼梯间基座和护栏基座开裂漏水等。

治标不治本的办法不能解决问题

雅居乐小院流溪花园位于从化流溪河畔，占地数百亩，由于坐拥一线江景资源，是一个以别墅为主的高端居住社区。

公开资料显示，整个项目占地超过660亩，由4栋17层洋房、8栋18层洋房、3栋16层洋房、23栋6层洋房、164栋4层别墅、255栋3层别墅组成，共有2188套，其中洋房占41%，别墅占59%。一些业主告诉记者，高层洋房和别墅群都没有传出过大规模的装修质量问题，唯独三期四组团这一片200多户，在交楼过程中集中暴露出严重的开裂、渗水等问题，原因很可能是当时为了赶工期交楼，没有做好防水工程。

记者了解到，开发商对业主的诉求从一开始就表现得非常重视，组建了由“地产集团客户关系模块工作人员任组长、地产集团工程模块工作人员及物业公司工作人员共同任副组长”的“维修组织核心小组”，全面协同客关、工程、成本、设计、物业等部门，来共同解决业主提出的问题。在发现问题无法得到彻底解决后，又第一时间邀请第三方公司进行调查核实，并针对反复出现的问题制定新的维修方案。

在业主看来，开发商原来的维修方案都是“头痛医头、脚痛医脚”“治标不治本”，自始至终都没有解决渗漏的根本原因。为此，今年6月中旬，部分业主再次前往广州市从化区住建部门进行投诉，要求该局责成雅居乐地产对外墙进行全面整栋防水处理，不接受哪里漏水就只维修哪个点的维修现状，并对维修后的保修期需在原基础上延长3年，涉及内部维修时需要对相应住户进行补偿，常规补偿标准不低于物管费+卫生清理费，如果严重到影响居住的，按租房不低于300元/天进行补偿，并立即生效直到维修期结束。

“我们还提出，地产方要立即拨款设立维修基金并对预算进行公布，方便业主进行全面监督，以控制施工质量不严格和偷工减料的行为。”鸿哥说。

6月16日，在住建局的约谈下，雅居乐方面再次组织相关部门与业主沟通探讨下一步解决方案。

“高周转”模式导致质量问题频发

近年来，在“高周转”的模式下，广州、佛山、中山、河源、武汉、重庆、成都、西安、杭州、扬州等地雅居乐楼盘均出现不同程度的质量纠纷问题。今年6月15日，雅居乐海珠小雅3栋业主李先生聘请“湘盟”验房师对准备交付的房屋进行查验时，就发现存在地板空鼓、墙体破损、门柜刮伤、洗手台大理石断裂等20处大大小小的装修质量问题。根据媒体公开报道，该小区1栋和2栋均出现过类似的装修质量问题。

为此，李先生根据“湘盟”出具的验房报告，要求开发商马上进行整改维修。“我们出具的专业验房报告引起了开发商的重视，从目前了解到的情况来看，雅居乐方面态度比较积极，第一时间就对部分问题进行整改。”验房师告诉南方日报记者。不过，也有业主反映，每次问起整改，雅居乐方面都没有实质意义的回答，很多大问题例如地板空鼓，窗台石材断裂都没有进行整改。他们希望雅居乐给出明确整改期限，加快整改进度，否则就要按照合同规定赔偿业主的损失。

几乎同一时间，位于佛山市三水区的雅居乐·融创·三江府三栋业主亦向记者反映，其6月从外地返粤前往三水收房，遇到了与海珠小雅3栋业主同样的问题。为此，他第一时间要求开发商进行返修，目前负责的部门还算积极，就看后续整改情况如何。

房屋质量不合格，是当前市民购房过程中遇到的主要痛点之一。根据南方产业智库此前所作的一项调查显示，超四成受访网友表示其购房过程中遭遇过装修质量问题，其中80%的人表示维权太麻烦。

“房屋质量纠纷可以说是一场没有赢家的博弈。”“湘盟”验房的负责人罗治良坦言，对业主来说，不仅买下的房子不能按期入住，还要消耗大量的人力、物力和财力去维权，就算开发商愿意维修，但最终整改的效果能否满足业主的要求，还是一个未知数，更不用说追究开发商的赔偿责任了。对开发商来说，卖出的房屋质量不合格，不仅要面临监管部门的约谈、业主的追责，并为此承担巨大的经济损失，而且还可能因为与业主的矛盾纠纷而闹得满城风雨，甚至还可能因为媒体的报道而给企业的形象和声誉造成不必要的负面影响，影响企业未来的销售。

因而，罗治良认为，减少矛盾的最好办法就是不让矛盾发生。在他看来，雅居乐的产品质量在整个行业当中处于中上水平，整改的态度也相对好。只要双方达成了共识，就能够一步步去化解这些纠纷和问题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)